Môže to byť ešte oveľa horšie: Tretia najväčšia ekonomika eurozóny spôsobuje investorom vrásky

"Medziročná percentuálna zmena HDP v Taliansku dosiahla iba polovicu priemeru eurozóny," upozorňuje Marco Wagner, senior ekonóm nemeckej Commerzbank. "A na nejaký čas to tak aj zostane," dodal.

Talianska ekonomika podľa prognóz Európskej komisie v tomto roku porastie o 0,9 percenta a v roku 2018 o 1,1 percenta. Eurozóna v druhom štvrťroku tohto roka medziročne rástla o 2,1 percenta z 1,9 percenta v prvom štvrťroku, publikovali výsledky štatistické úrady EÚ začiatkom tohto mesiaca.

Nedávne talianske údaje pozitívne prekvapili analytikov. Nezamestnanosť klesla v prvej polovici roka o 0,7 percenta, nezamestnanosť mladých ľudí klesla na približne 35 percent, index služieb v odvetví dosiahol najvyššiu úroveň za desať rokov a tri banky boli zachránené, čo dokázalo zmierniť obavy vychádzajúce z bankového sektora. "Očakáva sa, že oživenie bude pokračovať, ale riziká v budúcnosti zostávajú významné," uviedol Medzinárodný menový fond na konci júla. Fond v tomto roku revidoval svoje predpovede pre taliansky rast, ale varoval pred významnými rizikami. Patria sem "politická neistota, možné neúspechy reformného procesu, finančné slabiny a prehodnotenie úverového rizika počas normalizácie menovej politiky," uviedol MMF.

Erik Jones, profesor medzinárodnej politickej ekonomiky na univerzite Johns Hopkins, súhlasí. „Krajina má obrovské množstvo nesplácaných úverov. Oživenie hospodárstva síce prebieha , ale skutočne pomalým tempom. V blízkej budúcnosti pribudnú aj politické riziká s nadchádzajúcimi voľbami."

Podľa údajov MMF dosiahli koncom júna minulého roka úrovne nesplácaných dlhov v Taliansku 356 miliárd eur, čo zodpovedá 18 % celkových úverov talianskych bánk, alebo 20 % HDP Talianska a jednej tretine celkových nesplácaných úverov eurozóny. Čísla od krízy klesli, ale stále si vyžadujú dodatočné opatrenia, uviedol fond. Vysoká úroveň zlých úverov obmedzuje schopnosť bánk požičiavať a môže odvádzať finančné prostriedky od produktívnejších častí ekonomiky. To môže byť osobitným problémom pre zadlženú krajinu, ako je Taliansko. Verejný dlh sa v tomto roku odhaduje na 133 percent HDP a podľa prognóz MMF klesne v roku 2018 na 131,6 percenta. Ak krajina neprijme opatrenia na riešenie tejto veľkej hromady dlhov, potom by sa Taliansko mohlo dostať ešte do väčších problémov v momente, keď Európska centrálna banka začne zvyšovať úrokové sadzby, ako to už trhy očakávajú. "V určitom momente ECB zvýši sadzby, čo spôsobí neudržateľnosť talianskeho dlhu," povedal Jones z Johns Hopkins pre televíziu v CNBC.







Vyššie úrokové sadzby budú znamenať vyššiu mieru dlhu pre dlžníkov v celom spektre, čím sa zvýšia šance na nesplácanie úverov na automobily, bankové úvery, hypotéky atď.

"Taliansko začalo v posledných rokoch opäť rásť, ale oživenie bolo príliš slabé na to, aby pomohlo vrátiť krajinu na trakciu rastu, ktorý prerušila globálna finančná kríza," píše MMF, ktorý navrhuje pre krajinu viac verejných investícií, lepšie zameranie sa najzraniteľnejšie zdroje, nižšie výdavky na dôchodky, nižšie zdaňovanie pracovnej sily a zaradenie ďalších firiem a osôb do daňovej siete.

Taliansko čakajú budúci rok parlamentné voľby, prieskumy verejnej mienky ukazujú, že politické strany s euroskeptickými názormi by dnes získali väčšinu hlasov. „Nie je jasné, aká vládna koalícia by vzišla z takéhoto výsledku,“ vysvetlil Jones.