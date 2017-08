Mínové pole na trhu: 15 biliónov dolárov centrálnych bánk vytvorilo výbušné prostredie

Zdroj: Global Macro Monitor

dnes 9:34 -

Posledné dostupné údaje ukazujú, že americká centrálna banka drží viac ako 20 % obchodovateľných vládnych dlhopisov USA s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok a približne 35 % vládnych bondov splatných v rokoch 2027-2047.



Fed do americkej ekonomiky od finančnej krízy v roku 2008 celkovo napumpoval zhruba tri a pol bilióna dolárov. Pripočítajme k tomu ešte objem aktív skúpených ostatnými veľkými centrálnymi bankami rozvinutého sveta a dostaneme sa globálne na viac ako 15 biliónov dolárov.





Nikto nedokáže s istotou povedať, na akých úrovniach by sa výnosy dlhopisov pohybovali, ak by by tu mimoriadne uvoľnené menové politiky centrálnych bánk neboli. Ich bezprecedentné podmienky dokázali u investorov vyvolať pocit neohrozenosti a podporili ich nákupný apetít. Akcie sa dostali na rekordné úrovne napriek tomu, že rast svetovej ekonomiky je stále iba mierny. Ultrakonzervatívni sporitelia prišli o možnosť zhodnocovať peniaze na sporiacich účtoch a dôchodkové fondy musia hľadať alternatívy za bezpečné dlhopisy, ktorých výnosy sa stali nezaujímavými. Ale nejde len o akcie a dlhopisy.



Veľkým problémom môže byť tiež vplyv extrémne uvoľnených menových politík na trh s bývaním. Jedným z dôsledkov toho, čo sa v posledných rokoch na trhoch odohráva, je rast cien nehnuteľností. Do zložitej situácie sa dostávajú predovšetkým mladí, ktorí by si radi zaobstarali vlastné bývanie, avšak minimum úspor a vysoké ceny im to neumožňujú. Navyše rast cien rezidenčných realít ženie vyššie aj nájmy, čo dostáva záujemcov o vlastné bývanie do začarovaného kruhu.