Vysokofrekvenční obchodníci nezarobia veľa, napriek tomu, že sú v zisku každý deň

Veľké cenové výkyvy sú ideálne pre stratégie vysokofrekvenčného obchodovania, pretože stroje dokážu rýchlejšie odhaliť a využiť posuny na trhoch.



Zatiaľ čo mnoho vysokofrekvenčných obchodníkov o svojich stratégiách a výsledkoch zaryto mlčí, Virtu je v tomto smere iná. Zisk spoločnosti z obchodovania sa v poslednom štvrťroku znížil takmer v každej kategórii, pričom čistý príjem z mien a komodít zaznamenal najväčší prepad, pokles o približne 30 % oproti rovnakému štvrťroku minulého roka.









Akciová cena spoločnosti klesla o 8 %.







Ostatné veľké finančné firmy tiež trpia poklesom volatility, keďže pokojné trhy často znamenajú menej príležitostí na zarobenie peňazí. Existujú však náznaky, že je čoraz ťažšie zarobiť peniaze elektronickým obchodovaním. Vysokofrekvenčné obchodovanie sa stalo oveľa konkurencieschopnejším, takže nemá toľko zisku. Náklady na získanie výhody, od rýchlych strojov až po špičkových kodérov, neustále stúpajú.

To, že by bol tento obchodný model nejakým spôsobom oslabený, šéf Virtu Doug Cifu odmieta. Podľa neho sú to len špekulácie, ktoré ukazujú, že veľa ľudí nerozumie vysokofrekvenčnému obchodovaniu.





Cifu vysvetlil, že Virtu sa tradične spolieha na kvantitatívne modely pri predpovediach trhových pohybov, čo znamená, že sa nemusí obávať, že matematické modely sa stanú menej efektívnymi. Podľa neho budú vždy potrebné, aby tvorcovia trhu, teda firmy, ktoré robia ponuky a vytvárajú dopyt, pretože kupujúci a predávajúci sa nikdy "mysticky" nezhodnú na dokončení transakcie. Trh potrebuje sprostredkovateľa, aby sa to udialo. Keď volatilita klesá, rozdiel medzi cenovými ponukami a dopytom sa zmenšuje, čo sťažuje takým firmám, ako je tá jeho, aby zarobili peniaze.

Keď sa odvetvie stáva konkurencieschopnejším, jednou zo stratégií pre dosiahnutie väčšieho zisku je rozšírenie svojej škály. To je pravdepodobne dôvod, prečo Virtu kúpil ďalšieho veľkého obchodníka, KCG, za približne 1,4 miliardy dolárov na začiatku tohto roka. Kombinovaná skupina je taká veľká, že ak si kúpite alebo predávate akcie v USA, existuje asi šanca jedna ku piatim, že práve Virtu bude na druhej strane transakcie.





So ziskmi pod tlakom spoločnosť tiež agresívne znižujú svoje náklady. KCG malo v marci 923 zamestnancov, zatiaľ čo Virtu v decembri len 148. Od zlúčenia sa spoločný podnik zbavil väčšieho množstva hláv.