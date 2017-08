Zbytočne predražená: 5 najčastejších chýb, ktoré vás počas dovolenky pripravia o peniaze

Zdroj: iDnes

Foto: thinkstock;TASR/AP

dnes 0:59

Prinášame prehľad najčastejších prehreškov, ktoré vás môžu pripraviť o peniaze.

1. Platnosť cestovných dokladov

Už sme si zvykli, že nám na cestovanie postačí aj občiansky preukaz. Ak príde na rad destinácia, kam nás pustia len s cestovným pasom, akosi zabúdame na kontrolu platnosti cestovných dokladov v dostatočnom predstihu. Zaobstarať si pas čo najrýchlejšie sú asi zbytočne vyhodené peniaze. Navyše treba neplatný doklad odovzdať. Aj na to sa často zabúda. Pokuta za tento priestupok môže byť citeľná. "Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku podľa § 30 ods. 1 písm. k), za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 €."







Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby, pri druhej je to päťnásobok a tretej a ďalšej strate, dokonca desaťnásobok príslušnej sadzby. Pri urýchlenom vydaní cestovného pasu pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa jednotlivé položky spočítavajú.







2.Výber správnej platobnej karty

Na cesty po Európe, Severnej Amerike a iných bohatších krajinách si väčšinou vystačíte len s menšou hotovosťou a na zvyšok výdavkov je dobré využiť platobnú kartu. Vďaka tomu môžete získať výhodnejší kurz, než ak by ste sa rozhodli meniť hotovosť v zmenárni. Ideálne je vziať si na dovolenku karty dve: na platenie a rezervácie hotelov kreditku, na výbery klasickú debetnú. Netreba si ich však popliesť. Pri výbere peňazí z bankomatu kreditnou kartou platíte vysoké poplatky, pretože ide vlastne o hotovostnú pôžičku od banky. Pri platení kartou si dávajte pozor aj na službu Dynamic Currency Conversion, čo v praxi znamená, či budete platiť v eurách, alebo v miestnej mene. Prvá možnosť má výhodu, že ihneď vidíte, koľko vás nákup bude stáť v eurách, tento spôsob platenia však býva neraz drahší. Ak zvolíte službu DCC pri výbere hotovosti z bankomatu, prepočet bude v nevýhodnejšom kurze a cena za výber môže byť pre vás nepríjemným prekvapením. Tak ako pri cestovných dokladoch aj pri platobných kartách je obmedzená platnosť. Banky sa spravidla snažia vopred avizovať, aby ste termín neprepásli, ale pokiaľ si novú kartu nevyzdvihnete a platnosť karty skončí počas vašej dovolenky, je to zbytočná komplikácia.





2.Ochrana opustenej domácnosti

Nie každý si dostatočne uvedomuje, že opustená domácnosť môže prilákať zlodeja a snaží sa preto nedávať okoliu najavo, kedy a kde bude rodina tráviť dovolenku. Najčastejšie sa informácia o rodinnej dovolenke zdieľa na sociálnych sieťach, neraz sa takto nekontrolovane pochvália vaše deti. Alebo sa informácia roznesie nechtiac, keď do e-mailu pripojíte oznámenie, že ste do určitého dátumu kvôli dovolenke nezastihnuteľní. Zlodeji často vsádzajú na nevšímavosť susedov a do opustenej domácnosti sa dokážu dostať v priebehu niekoľkých sekúnd. Ak nechcete nič nechať na náhodu, dá sa to riešiť dlhodobým poistením domácnosti, ale dá sa uzavrieť aj krátkodobá poistka na vymedzený čas.







4.Podcenenie rozsahu cestovného poistenia

Uzavrieť cestovné poistenie dnes nie je žiaden problém. Ale aj v tomto prípade zabúdame na základné povinnosti. Napríklad zabudneme informovať aj ostatných členov rodiny, kde sú potrebné doklady, ako ste poistení a v ktorej poisťovni. Keď nastane stresová situácia, zrazu zvyšok rodiny nevie, kde doklad o uzatvorenej poistke hľadať a na akú poisťovňu sa obrátiť. Pritom by stačilo si do mobilného telefónu uložiť kontakt na asistenčnú linku, ktorú by ste mali v prípade choroby či úrazu okamžite kontaktovať. Tam vám poradia, ako presne postupovať a odporučia vhodné zdravotné zariadenia, kde sú schopní zaručiť určitú úroveň poskytnutej starostlivosti. Najväčšou výhodou odporúčania býva, že získate adresu, na ktorej vo väčšine prípadov nemusíte náklady za poskytnutú starostlivosť hradiť na mieste.







5. Vlastná doprava

Vlastná doprava si vyžaduje vozidlo v dobrom technickom stave, na to myslí asi každý. Pri nových vozidlách ale zabúdame na STK, hlavne ak ide o prvú technickú kontrolu. Potom sú tu rozdiely v povinnej výbave auta. Zabúdame na to, že v Poľsku od nás môžu žiadať hasiaci prístroj, rovnako ako v Grécku či Bulharsku. V Španielsku musí mať vodič v aute jedny náhradné dioptrické okuliare a v niektorých krajinách patrí k povinnej výbave napríklad dva výstražné trojuholníky. Tieto povinnosti sa pritom môžu počas rokov meniť, preto je užitočné si aktuálne informácie nájsťpred cestou na internete a nenechať sa zaskočiť cestnou kontrolou. Horúčava, únava, stres, to všetko sa môže podpísať pod chyby pri šoférovaní. Myslite na to, že za zlé parkovanie v Španielsku môžete dostať pokutu až 200 eur, za telefonovanie za volantom v Taliansku 230 eur a za zlý stav vozidla môžete v Rakúsku zaplatiť až 5000 eur. Ak máte so sebou v aute deti do 12 rokov a ste fajčiar, beztrestne si nezapálite napríklad v Grécku, Taliansku, Veľkej Británii, v Škótsku a na Cypre.