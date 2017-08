Cena masla dosiahla bláznivé úrovne: Čaká Európu veľká kríza kvôli zdražovaniu potravín?

Zdroj: CNBC;reuters;iDnes

Foto: TASR/Pavol Ďurčo;SITA/AP

dnes 0:40 -

Na vzostup cien masla počas posledných 12 mesiacov upozorňuje aj francúzsky Zväz pekárskych podnikov (Fédération des Entreprises de Boulangerie). Pri kotácii 5,37 EUR za kilo sa cena behom dvoch týždňov zvýšila o 65 eurocentov. Do nezávideniahodnej situácie sa dostali cukrári a pekári, ktorí ešte pred rokom nakupovali kilo za 3 eurá.

Šéfkuchárka Séverine Nobisová, ktorá prevádzkuje parížsku cukrársku školu Pâtisserie a la Carte vo francúzskom hlavnom meste, si myslí, že nemožno ignorovať obavy trhu z európskeho nedostatku masla. "Skutočným nebezpečenstvom by bolo globálne rozšírenie zmien v stravovacích návykoch. Ak by explodoval dopyt po masle, mohlo by dôjsť k jeho nedostatku a v takom prípade by cena sladkého pečiva neúmerne vzrástla," cituje Nobisovú televízia CNBC.



Nobisová tvrdí, že ona sama zatiaľ nepreniesol zvýšenie cien masla na svojich spotrebiteľov. Pripustila však, že jeho cukráreň by to bola nútená urobiť, v rozumnej miere, v prípade, ak by sa do jesene trh nestabilizoval. "Dnes sú výrobcovia mlieka v strate. Musíme systém prehodnotiť tak, aby mohli žiť, vyhýbať sa likvidácii mliekarenských fariem a vyhnúť sa budúcemu nedostatku masla". Zrušenie regulácie mliečneho trhu a mliečnych kvót v EÚ pred viac ako dvoma rokmi viedlo k výraznému prepadu cien, čo niektorých producentov prinútilo obmedziť produkciu či ju úplne ukončiť.



Na začiatku júla šéf Arla Peder Tuborgh vyvolal medzi zákazníkmi vlnu paniky, keď naznačil, že nedostatočné množstvo mlieka dodávaného poľnohospodármi môže viesť k nedostatku masla. Generálny riaditeľ štvrtej najväčšej mliekarenskej spoločnosti na svete pre BBC povedal, že nákupcovia po celej Európe začnú v nasledujúcich mesiacoch pociťovať dopad tohto trendu.

Tuborghove varovania boli odmietnuté s tým, že len zbytočne šíria paniku, cena masla vraj rozhodne nesúvisí s výkupnou cenou mlieka u prvovýrobcov, pretože cena spotrebiteľská sa tak ako u iných komodít a potravín z nich vyrobených pohybuje po trochu inej krivke. Ale kvôli suchu sa neurodí toľko krmovín a kukurice, ktoré tvoria základ stravy pre dobytok. Pre niektorých poľnohospodárov to znamená, že z tohto dôvodu musia počet dojníc znižovať. Pomôžu štedré dotácie z únie, ale ak sa pozrieme na krajiny visegrádskej štvorky, Slovensko prid4eľuje zo štátneho rozpočtu poľnohospodárom najmenej.





Ospravedlňujeme sa, ale maslo sa vypredalo.

Vývoz piatich hlavných svetových exportérov masla , kam patrí Nový Zéland , Austrália, USA , EÚ a Bielorusko , za prvé štyri mesiace roka zaostával o proti vlaňajšiemu tempu o zhruba 17 percent . V prípade EÚ to bolo dokonca o 28 percent . Svetová spotreba by tento rok mala vzrásť o 3,1 percenta na rekordných 9,7 milióna tony , zatiaľ čo produkcia by mala stúpnuť len o 2,5 percenta .

Mohlo by teda skôr ísť o aktuálny rast dopytu a nedostatočnú ponuku. Nárast dopytu po masle prichádza v čase, keď produkcia mlieka klesá a ceny stúpajú. Nedostatok mlieka je obzvlášť akútny vo Francúzsku, pretože poľnohospodári majú obavy že 350 000 ton sušeného mlieka ešte potlačí cenu dole. Nepriaznivé počasie na južnej pologuli, stlačila produkciu mlieka v Austrálii a Novom Zélande, ale pokles produkcie hlási aj EÚ, USA a Argentína.V júni vzrástli ceny masla o 14 percent, a dostali sa tak na najvyššie hodnoty, podľa oficiálnych údajov organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.

V Európskej únii klesli rezervy masla na konci mája až na 1396 ton, to predstavovalo 99 percentný medziročný pokles z 92 548 ton v máji 2016. Pred rokom Brusel stiahol do intervenčných skladov stotisíc ton masla, v tom čase ho bolo na trhu nadmerné množstvo.







Kevin Bellamy, globálny stratég pre mlieko a mliečne výrobky zo spoločnosti Rabobank tvrdí, že nedávny nedostatok je spojený s "dlhodobým posunom" spotrebiteľov smerom k prírodnejším produktom. Tento posun spôsobil aj prudký nárast cien masla. Poukázal na nezabudnuteľnú obálku časopisu Time Magazine spred troch rokov, v ktorom americká tlač uviedla, že vedci sa mýlili, pokiaľ ide o nebezpečenstvá nasýtených tukov a teraz ľudí povzbudzujú, aby jedli maslo. Je pravda, že nedávne štúdie spochybnili spojitosť medzi maslom a kardiovaskulárnymi ochoreniami, čo len podporilo nadšenie spotrebiteľa pre tento druh potraviny. Okrem toho sa zdá, že negatívna publicita okolo niektorých nátierok na báze rastlinných olejov, ako je margarín, presvedčila ľudí, aby sa vrátili späť k mliečnemu výrobku.





V auguste 2015 spoločnosť McDonald's oznámila, že prechádza na maslo, keďže zaznamenala zvýšený spotrebiteľský dopyt po prírodných produktoch. Ostatné spoločnosti čoskoro tento smer nasledovali.



Ďalší faktor, ktorý tiež ovplyvňuje cenu masla, je ročné obdobie. Cez leto mlieko obsahuje menej tuku, čo sa ale na jeseň zmení. Celková bilancia mliečneho tuku je z tohto pohľadu dôležitá, maslo je v podstate mliečny tuk. Kým na výrobu kilogramu masla je potrebných 25 až 30 litrov mlieka, na výrobu syra postačí 10 až 15 litrov.



Zároveň za zvýšením cien treba vidieť aj ekonomický rast, svet sa spamätáva z finančnej krízy a zvyšuje sa dopyt po kvalitných výrobkoch s mliečnym tukom napríklad v Číne, v Austrálii či na Novom Zélande. Na spotrebiteľské ceny však majú vplyv aj ďalšie faktory, ako nárast cien priemyselných výrobcov, dovozné ceny, DPH, alebo cenová politika obchodných reťazcov. Producenti z hovoria o 60-percentných maržiach obchodníkov, tí to však odmietajú s tým, že pracujú s maržami minimálnimi.







Francúzsky Zväz pekárskych podnikov (Fédération des Entreprises de Boulangerie) uviedol, že cena masla za posledných 12 mesiacov vzrástla natoľko, že by by to mohlo spôsobiť "veľkú krízu". Matthieu Labbé, hovorca FEB tvrdí, že ceny masla sa vyšplhali na "bláznivé" úrovne. "Ak majú pekárne vo Francúzsku ponúkať croissanty, pain au chocolat, alebo jemné pečivo, potom si spotrebitelia budú musieť priplatiť. Dúfame, že to pochopia, pretože pripraviť kvalitný výrobok dnes znamená účtovať si vyššiu cenu. "



Analytici si myslia, že dnešné vysoké ceny vydržia maximálne do konca prázdnin a potom klesnú. Nebude to ale späť na hranicu, na akú sme boli zvyknutí, maslo zostane drahšie. Vo väčšine krajín EÚ už začali klesať ceny surového mlieka, a to štyri mesiace po sebe, čo sa s odstupom prejaví aj na cene masla.