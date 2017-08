Medzinárodný pašerácky biznis prekvitá: ISIS získava peniaze archeologickými vykopávkami, tie končia na Západe proti ktorému bojuje

Zdroj: WSJ

Al-Hassan, 28-ročný Sýrčan, začal obchodovať so starožitnosťami v roku 2015 po tom, ako ho kontaktoval človek z islamského štátu. Ten hľadal na Západe odberateľov na archeologické skvosty a chcel využiť jeho znalosti. Neskôr sa Al-Hassan stal súčasťou súkolia medzinárodného gangu s pašovaným tovarom, riadeným ISIS.

Územie ovládané ISIS sa rýchlo zmenšuje. Irak vyhlásil víťazstvo nad teroristickou skupinou v Mosule a ISIS dnes má čo robiť, aby udržal svoje samozvané sýrske hlavné mesto Raqqa, poslednú baštu, pod svojou kontrolou. Zločinecké zoskupenie však prežije, bude ešte dlhé roky pretrvávať, tvrdia policajní činitelia, a prirovnávajú to k nacizmu.



Staroveké sochy, šperky a artefakty, ktoré odcudzil ISIS počas plienenia v Sýrii a Iraku, sa už dostali na čierny trh, tvrdia odborníci z tejto branže. "Len čo boli predmety odcudzené v Sýrii a Iraku, vstúpili na šedý trh zahalený rúškom tajomstva," povedal archeológ Michael Danti, ktorý riadi Bostonské iniciatívy v oblasti kultúrneho dedičstva a pôsobí ako radca pre americké ministerstvu ohľadom rabovania starožitností v Sýrii. "Je to problém, ktorý sa bude ťahať desaťročia."

Západní bezpečnostní úradníci tvrdia, že očakávajú, že príjmy z takto získaných starožitností z Iraku a Sýrie sa stanú čoraz dôležitejším zdrojom peňazí pre ISIS, hlavne v prípade, ak sa ďalšie toky príjmov medzi ktoré patrí napríklad ropa, budú naďalej znižovať. "ISIS zvyšuje tlak na túto líniu obchodovania, aby kompenzoval straty príjmov z ropy," uviedol francúzsky bezpečnostný úradník.





Aj keď nie je možné vyčísliť, koľko peňazí získa ISIS z predaja ukradnutých artefaktov, podľa odhadov je to každoročne od desiatich miliónov dolárov, ako tipuje Danti, až po 100 miliónov dolárov podľa francúzskeho bezpečnostného úradníka. Príjmy sa tak dajú považovať za pozoruhodné.



Wall Street Journal oslovil sýrskych obchodníkov s umením, nedávnymi spolupracovníkov ISIS, ktorí sa zaoberali predajom starožitností aj úrady činné v trestnom konaní v Spojených štátoch, vo Francúzsku, vo Švajčiarsku a v Bulharsku, aby odhalil, ako funguje medzinárodná sieť pašovania starožitností. Opisuje model obchodovania v ktorom sa staroveké objekty premiestňujú z archeologických miest v Iraku a Sýrii cez hranice s Tureckom a Libanonom do skladov v Európe a Ázii, kde čakajú na svojho nového majiteľa.

Al-Hassan, rovnako ako ostatní, ktorí sa podieľajú na pašovaní starožitností, obchoduje pod prezývkou. Za svoje obchodné meno si zvolil Mohamed al-Ali. Pred občianskou vojnou študoval angličtinu a inšpirovaný otcom svojho priateľa sa vo voľnom čase venoval štúdiu archeológie. Nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti premenil na svoju výhodu, keď rebeli slobodnej sýrskej armády (FSA) prevzali kontrolu nad regiónom východnej Sýrie. Písal sa rok 2013 keď začal pre nich pravidelne pracovať. Keď územie prešlo do rúk islamského štátu v júni 2014, Al-Hassan povedal, že on a ďalší mladí muži boli zajatí teroristickou skupinou a obvinení zo spolupráce s FSA. Spolu so štyrmi ďalšími mužmi, vrátane jeho susedov, im zaviazali oči a zoradili pred školou. Všetci okrem neho skončili s guľkou v hlave. Hassan hovorí, že bol ušetrený, lebo predstavitelia ISIS mu oznámili, že nenašli dôkaz o jeho spojitosti s FSA.

O rok neskôr ho údajne kontaktoval Abu Laith Al-Dairi, úradník ISIS zodpovedný za starožitnosti, aby predával artefakty, ktoré skupina zabavila. "Máme veľa vecí, potrebujeme, aby ste našli európskych kupcov." Pre mnohých sýrskych obchodníkov a pašerákov sa stali vykopávky jedným z mála spôsobov, ako si zarobiť na živobytie.



Islamský štát získava tieto predmety zo Sýrie a Iraku, podľa ľudí, ktorí sa podieľajú na obchode, vydáva povolenia miestnym obyvateľom na výkopové práce, operácie sú neraz pod kontrolou skupiny zahraničných džihádistov, ktorých organizácia považuje za vernejších než miestne obyvateľstvo. Spočiatku si ISIS neúčtovala poplatky za vydávanie licencie, ale požadovala lojalitu od kopcov a 20 % odhadovanej hodnoty každého predmetu, ktorý vykopali. Teraz však podľa výpovedí svedkov ISIS požaduje, aby robotníci predávali všetky objavené predmety skupine s 20 % zľavou z odhadovanej trhovej hodnoty. ISIS následne získané predmety ďalej predáva. Keďže ale ISIS postupne územia stráca, tieto pravidlá uplatňuje nerovnomerne, všetko závisí od miestneho vodcu.





Sieť nezávislých sprostredkovateľov nakupuje artefakty od ISIS a vyváža ich zo Sýrie a Iraku, často prostredníctvom humanitárnych konvojov. Tiež ich ukrývajú medzi vyvážané komodity ako sú bavlna, ovocie a zelenina. Mimo územia Sýrie a Iraku sa dostávajú do rúk sprostredkovateľom ako je Al-Hassan. Ten sa vyjadril, že sa mu nedávno podarilo predať dve starožitné biblie získané islamským štátom vo východnej Sýrii ruskému kupcovi v južnom Turecku za 10 000 eur. Rusi potom previezli biblie z Turecka, ukryté v nákladnom automobile so zeleninou, tvrdí Al-Hassan s tým, že si ponechal províziu vo výške 25 % a zostatok sumy odovzdal obchodníkovi, ktorý doručil predmety do Turecka.



Pešárci ale stále hľadajú rôzne nové spôsoby, ako dostať tovar cez hranice. Napríklad zaplatili 1000 dolárov miestnej sýrskej žene, ktorá si bronzovú sošku ukryla pod svoje dlhé čierne šaty. Rímska soška vojaka s okrídlenou prilbou a štítom.sa tak dostala vo vrecku zo Sýrie cez tureckú hranicu. Turecká pohraničná polícia z náboženských dôvodov len zriedka kontroluje ženy. Na tureckej strane už hľadal pre sošku kupcu ďalší sprostredkovateľ. Tentoraz to bol bývalý študent práva, keď ale vypukla vojna, všetko sa zmenilo. Má sa stretnúť s istými Libanoncami, ktorých kontaktoval cez WhatsApp. Chce im predať smaragd za 600 000 dolárov. A nie sú to len drahokamy, pokúša sa predať staroveký grécky strieborný prívesok či antické hebrejské mince. Vo väčšine prípadov sú artefakty z Iraku a Sýrie najskôr pašované do Turecka alebo Libanonu, kľúčových centier pašovaného tovaru. Odtiaľ často prechádzajú krajinami juhovýchodnej Európy, ako Bulharsko a Rumunsko a končia v západnej Európe, najmä v Nemecku a Švajčiarsku. Bulharská polícia raz otvorila zásielku oblečenia z nezverejnenej lokality a našla starobylé mince zamaskované ako gombíky na bundách, píše v správe oddelenie organizovaného zločinu bulharského ministerstva vnútra.



Čoraz častejšie sa objekty prepravujú do krajín juhovýchodnej Ázie, ako je Singapur a Thajsko, predtým, než sa dostanú do západnej Európy. Je to preto, že ázijské trhy sú menej pozorne sledované colnými orgánmi, tvrdia európski úradníci. Ak sa objekty dostanú na západ od Ázie, môže to pomôcť zakryť ich blízkovýchodný pôvod.

V marci 2016 polícia v Paríži zadržala časti mramorového oltára, ktoré prešli z Libanonu do Thajska. Artefakt vznikol v strednej časti údolia Eufrat, ktoré sa rozprestiera v Sýrii a Iraku a bolo v tom čase vo veľkej miere pod kontrolou ISIS, uviedli francúzski colníci. Bolo to odoslané cez Áziu, aby pomohli zamaskovať podozrenie na konečný cieľ v USA.







V momente, keď sa pašovaný artefakt dostane k obchodníkom s umeleckými dielami v Európe alebo v Spojených štátoch, ešte stále to neznamená koniec cesty. Na "vypranie" svojho pôvodu môžu byť pašované artefakty uchovávané v skladoch roky a podľa francúzskeho bezpečnostného úradníka a bulharskej správy je pre ne vyrobená vlastnícka história. Preto môže trvať šesť až deväť rokov, kým sa dnes prepašované umelecké diela dostanú na verejnú dražbu. Neraz sa používajú staré písacie stroje na spätné vydanie osvedčení o vlastníctve, predmety sa tiež premiestňujú od predajcu k predajcovi, aby vytvorili falošnú papierovú stopu, ktorá znemožní dohľadanie pôvodu.



Existuje približne 20 veľkých umeleckých galérií a aukčných domov v západoeurópskych mestách, ktoré ponúkajú pašované artefakty, uviedla bulharská správa bez ich menovania. Hlavnými cieľovými zákazníkmi sú, čo je irónia, nadšenci histórie a milovníci umenia zo Spojených štátov a Európy, teda predstavitelia spoločností, ktorých sa ISIS zaviazal zničiť.

FBI vypísala odmenu vo výške 5 miliónov dolárov za akékoľvek informácie o pašovanom tovare pochádzajúcom zo Sýrie a Iraku. Do dnes sa nikto nepokúsil o odmenu požiadať, tvrdia zákonodarcovia.