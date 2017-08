OPEC pred štádiom klinickej smrti: Existenčná ropná kríza je tu

Zdroj: bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 0:16 -

OPEC možno ešte nie je v štádiu klinickej smrti, ale jeho dni sú bezpochyby zrátané. Najvýznamnejšie k tomu prispieva americká ťažba z bridlíc. K nej sa pridáva aj hrozba ťažby z nových ložísk v Brazílii a ďalšie nájdené rezervy pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky, píše Bloomberg.

Rastúci objem americkej ropy si nachádza cestu do Ázie, ktorá bola doteraz hlavným trhom pre ropné veľmoci Blízkeho východu. Najväčším zákazníkom nakupujúcim americkú ropu sa podľa novo zverejnených údajov stala Čína, doteraz bola na tejto pozícii Kanada. Americkej rope prichádzajú na chuť aj indické rafinérie. Pre OPEC ide o značne znepokojujúci vývoj, pretože jeho obmedzovanie ťažby sa malo týkať najmä zákazníkov v USA a v Európe, nie v Ázii. K tomu všetkému to nevyzerá tak, že by americká ťažba strácala na tempe. Naopak, na sile nabrala minulý rok v čase, keď zástupcovia krajín OPEC rokovali o obmedzení ťažby, ktoré malo podporiť rast cien ropy.





OPEC sa teraz obáva, že aj keby sa jeho obmedzenie ťažby prejavilo posunom cien ropy nad 50 dolárov za barel, nakoniec to vyvolá len ešte väčší rast ťažby v USA. To by znamenalo, že tento kartel už nie je schopný posúvať cenu ropy tam, kam si želá. Novej realite sa snažia prispôsobiť aj veľké ropné spoločnosti. Royal Dutch Shell pred niekoľkými dňami oznámil, že "sa nastavuje na ceny ropy pohybujúce sa medzi 40 - 50 dolármi za barel". A výsledky za druhý štvrťrok skutočne ukázali, že firma je schopná generovať takmer toľko hotovosti s cenami okolo 50 dolárov za barel, ako keď sa ceny nachádzali na dvojnásobku.

Ropní giganti sa možno budú schopní s novou realitou vysporiadať, ale rozpočty krajín OPEC sú na tom horšie. Tamojšie vlády neboli schopné obmedziť výdavky. Ak by ceny mali byť aj naďalej na súčasných úrovniach, ich rozpočty budú neudržateľné.



K tomuto krátkodobému vývoju sa pridáva aj možnosť elektrifikácie dopravy. Nehrozí síce, že by dopyt po rope razom prudko klesol, ale jej podiel na dopyte po energiách bude pod rastúcim tlakom. Napríklad v Európe sa teraz v štyroch krajinách diskutuje o zákaze predaja automobilov so spaľovacími motormi, a to nanajvýš po roku 2040. Tieto krajiny pritom dohromady tvoria asi tretinu všetkého európskeho dopytu po nových vozidlách.

Vo výrobe elektriny stratila ropa svoju pozíciu v sedemdesiatych rokoch, keď sa jej ceny zdvihli na mimoriadne vysoké úrovne. Odvtedy podiel ropy na celkovej spotrebe energie vo svete postupne klesá. Zdalo sa, že v jednej oblasti ale nahraditeľná nie je. Tou oblasťou bola doprava. Lenže teraz to vyzerá, že aj tu sa jej pozícia začína rúcať. Bývalý ropný minister Saudskej Arábie kedysi varoval, že doba ropná neskončí kvôli tomu, že by došla ropa. Jeho varovanie je dnes pre krajiny OPEC aktuálne, uzatvára Bloomberg.