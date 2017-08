Stop nehodovosti: Mesto, v ktorom dostanete pokutu za to, že sa na zebre nedívate pred seba

Zdroj: reuters;huffpost;qz

Havajské hlavné mesto je údajne prvým veľkým americkým mestom, ktoré sa odhodlalo pokutovať všadeprítomné správanie sa, pričom prvý priestupok bude pokutovaný na maximálne 35 dolárov, druhý na 75 dolárov a tretí na 99 dolárov. Návrh predložený skupinou stredoškolákov a ktorú minulý týždeň predstavil starosta Kirk Caldwell, sa dostal pod paľbu kritiky.

Istý obyvateľ sa sťažoval, že zákon, ktorý nadobudol účinnosť 25. októbra, by mali zrušiť. Údajne porušuje osobnú slobodu. "Zrušte tento nepodarený návrh zákona, poskytnite občanom viac možností vzdelávania o zodpovednom používaní elektroniky a zameriavajte sa na dôležitejšie otázky," predniesol Ben Robinson mestskej rade. Nie je sám, Henry Grabar na Slate poukazuje na to, že ide o ďalší príklad nadmernej kontroly amerického života a tiež poznamenáva, že dôkazy o nebezpečenstvách takzvaných "smartphone zombie" sú nepresvedčivé.

Faktom zostáva, že počet kolízií s chodcami stúpa, v správe o bezpečnosti cestnej premávky National Highway Traffic Safety Administration zdôrazňuje, že roztržitý chodec je "skutočným problémom", ale je ho ťažké kvantifikovať a jeho riziká nie sú tak fatálne ako pri šoférovaní auta.







Výskum potvrdzuje, že tí, ktorí používajú svoje telefóny pri chôdzi po ulici, sa správajú inak ako bežný chodec. Užívatelia mobilných telefónov potrebovali skoro osem sekúnd viac na prejdenie z jednej strany na druhú, než ostatní chodci (82 sekúnd oproti 74 sekundám). Tí, ktorí telefonovali, s väčšou pravdepodobnosťou menili smer a trvalo im to dlhšie. Štúdia Stony Brook University bola zverejnená v roku 2009, teda v čase, keď ešte nevládli svetu všadeprítomné smartfóny.



Mestá po celom svete skúšajú rôzne taktiky, aby zvýšili bezpečnosť chodcov „čumiacich“ do mobilov. V nemeckom Augsburgu napríklad osadili semafory na zem blízko koľajiska električiek potom, ako boli dvaja chodci zranení vozidlom hromadnej dopravy. Uprene pozerali na displej smartfónu a tak im ušlo, že sa k nim niečo blíži. Mesto Fort Lee v New Jersey už v roku 2012 zaviedlo sankcie pre ľudí, ktorí sa na prechode zabávajú s telefónom.