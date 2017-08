Zlato v londýnskych trezoroch: Po prvý krát zverejnili, koľko ho tam skutočne je

Zdroj: qz

Foto: SITA/AP

dnes 0:42 -

Londýn je z pohľadu zlata hlavným obchodným centrom. V marci tu bolo v priemere denne zobchodavné za 18,1 miliárd dolárov. Pre porovnanie priemerný denný obrat v Šanghaji dosahuje približne 1 miliardu dolárov.

V Londýne je uložených okolo 600 000 zlatých tehál, v hodnote takmer 300 miliárd dolárov. Striebra je asi milión tehličiek, čo predstavuje ďalších 19 miliárd v trezoroch City. Bank of England drží väčšinu zlata a striebra v Londýne - viac ako 60 %. Čo zaujímavé vyplýva z nových údajov London Bullion Market Association (LBMA)? Už vieme, koľko z toho držia vo svojich trezoroch súkromní správcovia, od HSBC, cez JP Morgan po ICBC Standard Bank.







Pokiaľ ide o centrálne banky, tie držia zlaté rezervy z poverenia, zvyčajne ako inflačné zaistenie alebo ako službu ponúkanú súkromným spoločnostiam. Z tohto dôvodu nie je prekvapujúce, že Bank of England dohliada na 400 000 zlatých tehál, alebo že Federálna rezervná banka v New Yorku má takmer 540 000 zlatých tehál. Anglická banka vlastní iba dve zlaté tehličky, zvyšok drahého kovu v trezoroch patrí britskej pokladnici, iným centrálnym bankám, komerčným veriteľom a ďalším firmám. Hoci zlato v rukách súkromných inštitúcií sú úplne iná pesnička, tieto čísla stoja za pozornosť. Ak sa podiely menia, môže to naznačovať nedostatok dôvery alebo zvýšenie úzkosti ohľadom ekonomiky. Teraz ju už dokážeme sledovať presnejšie, pretože LMBA plánuje zverejňovať štatistické údaje každý mesiac.