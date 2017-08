Povinné elektronické priznania sa môžu pre živnostníkov posunúť na 1. júla 2018

dnes 13:16 -

Zavedenie povinného elektronického podávania daňových priznaní by sa mohlo pre živnostníkov posunúť z 1. januára na 1. júla 2018. Od januára 2018 by táto povinnosť ostala len pre právnické osoby.

Takéto rozdelenie novej povinnosti do dvoch etáp navrhla finančnej správe Konzultačná rada. Tú tvorí Slovenská komora daňových poradcov, Slovenská živnostenská komora, Klub 500, Americká obchodná komora a Daňové fórum Slovenska a je poradenským orgánom prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho.

Na dnešnom stretnutí podľa hovorkyne daniarov Patrície Macíkovej diskutovali práve o povinnom elektronickom podávaní daňových priznaní. "Konzultačná rada ako poradný orgán prezidenta finančnej správy jednoznačne víta rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie. Považuje ju za nástroj na zefektívnenie a zjednodušenie života podnikateľov a občanov," priblížila Macíková.

Členovia Konzultačnej rady však podľa jej slov upozornili aj na riziká, ktoré by mohlo priniesť zavedenie povinnosti podávať daňové priznania elektronicky pre živnostníkov. Spomenuli napríklad chýbajúcu počítačová gramotnosť vybraných skupín občanov a pokrytie signálom internetu na Slovensku.

Pre hladký priebeh a zvýšenie efektivity zavedenia povinnej elektronickej komunikácie pre živnostníkov by preto rada privítala rozdelenie povinnosti pre daňové subjekty do dvoch etáp. "Živnostníci by mohli dostať viac času a elektronická komunikácia by pre nich bola zavedená až od 1. júla 2018. Pre právnické osoby by v platnosti zostal termín 1. január 2018," uviedol viceprezident Slovenskej komory daňových poradcov Branislav Kováč.

Na stretnutí sa podľa jeho slov diskutovalo aj o spôsoboch, ako by mohla finančná správa podporiť živnostníkov pri zavedení povinnej elektronickej komunikácie. Čiže možnosti rôznych seminárov, návodov alebo technickej podpory.

Aj podľa Macíkovej je prípadné posunutie termínu nevyhnutné na zabezpečenie zvýšenej miery edukácie predstaviteľov malých a stredných podnikov v oblasti používania počítačovej technológie a elektronickej komunikácie formou podporných a edukačných kampaní a školení. "Takýto postupný proces zavádzania povinnej elektronickej komunikácie umožní lepšiu adaptabilitu jednotlivých daňových subjektov na nové podmienky v zmysle návrhu zákona," konštatovala hovorkyňa.

Finančná správa zároveň podľa jej slov poskytne v procese zavádzania povinnej elektronickej komunikácie pre ďalšie daňové subjekty podporu vo forme výrazného posilnenia call centra. V spolupráci s členmi Konzultačnej rady sa majú zorganizovať v regiónoch školiace dni pre živnostníkov s možnosťou intenzívnej kampane o elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní daňových priznaní, nielen vo forme stretnutí, ale aj prostredníctvom vysvetľujúcej kampane.

O prípadných zmenách v novele zákona o správe daní rozhodne ministerstvo financií.