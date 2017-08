Bitcoin: Kryptomena sa dnes rozštiepi, kurz láme rekordy

Zdroj: businessinsider;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 11:33 -

Dňa 1. augusta 2017 by malo dôjsť k rozštiepeniu digitálnej meny zvanej Bitcoin na dve samostatné platidlá. Na Bitcoin a Bitcoin Cash (skrátene BCash). V tejto obľúbenej kybernetickej mene sveta sa momentálne točí niečo okolo 40 miliárd dolárov. Za rozdelením je narastajúca popularita Bitcoinov. Súčasná technológia už nestačí na pokrytie dopytu a zvládnutie operácií, resp. denných transakcií. S rastúcim kurzom sa logicky razantne zvyšuje aj ich počet a bitcoinová sieť to už jednoducho prestáva zvládať. Transakcie sú extrémne pomalé a navyše spojené s vysokými poplatkami. Preto prišla skupina "vývojárov" so zmenami, vrátane doterajšej politiky Bitcoinu. Vývojári spustia upravený kód a založia tým úplne nové platidlo.



Dnes, presne o 14:20 stredoeurópskeho letného času získajú všetci užívatelia Bitcoinov rovnaké množstvo Bitcoin cash zdarma. Ľudia skupujú rekordné množstvo týchto digitálnych peňazí, aby svoje investície čo najlepšie zhodnotili. "Jednoducho pôjdete spať so stovkou Bitcoinov a zobudíte sa s rovnakou stovkou plus ďalšími 100 Bitcoin Cash," vysvetlil šéf technologickej spoločnosti Bloq Jeff Garzik.



Od utorkového rána kvôli tomu Bitcoin prekonáva historické rekordy. Okolo šiestej hodiny rannej sa mena predávala za 2925 dolárov, čo je jej najlepší výsledok v osemročnej histórii.





Trhy očakávajú, že kurz novej meny Bitcoin Cash v rýchlom čase dosiahne hodnotu okolo 300 dolárov, rovnako sa očakáva, že ľudia začnú Bitcoin Cash rýchlo po jeho obdržaní vymieňať za klasické Bitcoiny alebo doláre. Čím viac potom Bitcoin cash oslabí, tým menej stratí na hodnote pôvodnej verzie Bitcoin. Kurzy oboch verzií meny budú každopádne v náchylné k citeľným výkyvom.



Odborníci radia Bitcoiny stiahnuť z bitcoinových búrz, tí, ktorí digitálne platidlo držia vo svojich počítačoch alebo mobilných telefónoch, nad ním budú mať väčšiu kontrolu a môžu sa slobodne rozhodnúť, ako na rozdelení čo najviac zarobiť.

Väčšina bitcoinových búrz a zmenární už uviedla, že nový Bitcoin cash bude prijímať. Výnimkou sú Coinbase, BitMEX a Bitstamp, ktoré ohlásili, že s novou verziou digitálnych peňazí obchodovať nebudú.



"Bitcoin Cash v podstate vzíde z ničoho," uviedol pre Business Insider Charlie Morris, šéf investičnej spoločnosti NextBlock Global, ktorá obchoduje s digitálnymi aktívami. "Skupina, ktorej sa neopáčil doterajší kód, sa rozhodla pre nový softvér, ktorý zvýši veľkosť blokov zo súčasného 1 megabajtu na 8." Morris upozorňuje, že aj keď sa Bitcoinové podiely zdvojnásobia, neznamená to, že hodnota investícií investorov sa zdvojnásobí.

Rozdelenie by podľa Morrisa mohlo pomôcť Ethereu, ktorý rovnako vzišiel zo štiepenia v roku 2016, čo v konečnom dôsledku viedlo k vytvoreniu verzie kryptomeny, akú poznáme dnes. "Bude to podobné tomu, čo sa stalo s Ethereum, keď sa objavila Ethereum classic na scéne," uviedol Morris. "Trhová kapitalizácia oboch mien sa vyrovnala pôvodného Ethereu."

"Všeobecne si myslím, že to bude zdravý proces, pretože je podobný tomu, ako funguje evolúcia v prírode," uviedol pre Business Insider Yoni Ben Shimon, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Matchpool. "A to je hlavný dôvod, prečo Bitcoin nikdy nezanikne, dokáže sa totiž prispôsobiť zmenám." Optimista je aj Arthur Hayes, výkonný riaditeľ divízie BitMex, ktorý je presvedčený, že rozdelenie bude v dlhodobom horizonte pozitívom a to aj napriek krátkodobej volatilite. "V hre sú ľudia s miliardou dolárov, ktorí v konečnom dôsledku získajú vynikajúcu Bitcoinovú sieť a potom bude nasledovať trh," uzavrel Hayes, s tým, že víťazný Bitcoin by mohol dosiahnuť úroveň 5000 dolárov za token.