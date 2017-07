Britské domácnosti sa prebúdzajú do tvrdej reality - ceny potravín stúpajú

dnes 12:46 -

Britské domácnosti sa prebúdzajú do tvrdej reality. Brexit si začína vyberať svoju daň a Briti s prekvapením zisťujú, aké drahé môžu byť pomaranče zo Španielska či artičoky z Francúzska. Rast ich cien tak názorne ukazuje, ako sa odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) premietne do účtov domácností za nákup potravín. Upozornil na to Inštitút pre fiškálne štúdie (IFS) vo svojej najnovšej správe.

Mnohým rodinám v Spojenom kráľovstve už začínajú spôsobovať problémy stagnujúce mzdy a rastúce účty. Ich životná úroveň sa znižuje.

Podľa IFS približne 30 % potravín predávaných v Spojenom kráľovstve sa dováža a 70 % z nich pochádza z EÚ. Najchudobnejších 10 % obyvateľstva pritom vynakladá na potraviny 23 % svojho príjmu, zatiaľ čo ľudia s najvyššími platmi minú na potraviny len 10 % príjmu.

Pohyb menových kurzov alebo zmeny colných taríf budú preto "priamo ovplyvňovať náklady na dovoz potravín a ich ceny v supermarketoch," uviedli autori správy Peter Levell, Martin O'Connell a Kate Smithová.

A tieto zmeny najviac postihnú domácnosti s nižšími príjmami, keďže z nich minú väčší podiel na jedlo.

Kurz libry od referenda vlani v júni klesol o 12 %. Inflácia v dôsledku toho strmo vzrástla na štvorročné maximum. A ceny potravín, ktoré dlho brzdila "cenová vojna" medzi supermarketmi, začali stúpať.

IFS pripomenul, že oslabenie libry v rokoch 2007 a 2008 viedlo k 8,7-% nárastu cien potravín v porovnaní s iným tovarom. No zároveň dodal, že je "ešte príliš skoro povedať", či pád libry po hlasovaní o brexite bude mať podobný účinok.

Vplyv odchodu z EÚ na ceny potravín vo Veľkej Británii, je "veľmi neistý" vzhľadom na rôzne možnosti - od dosiahnutia dohody o voľnom obchode či zotrvaní v colnej únii EÚ, až po zavedenie pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Posledná možnosť by ale znamenala aj zavedenie pomerne vysokých ciel na dovoz potravín z EÚ aj z krajín mimo bloku.

Spáva IFS priliala olej do ohňa a zvýšila obavy z toho, že brexit ohrozuje potravinovú bezpečnosť a normy v Spojenom kráľovstve prostredníctvom redukcie dodávok, nestálych cien a nižších bezpečnostných štandardov.

Vláda stojí pred náročnou úlohou - musí nahradiť potravinové normy EÚ. Okrem toho Británii hrozí, že príde o pracovnú silu z kontinentu, na ktorú sa spolieha veľa farmárov. To by mohlo znamenať vyššie výrobné náklady, a tým aj ceny domácich výrobkov.

Práve tieto otázky boli tento týždeň v centre pozornosti počas návštevy britského ministra obchodu Liama Foxa v USA, kde diskutoval o potenciálnej obchodnej dohode medzi oboma krajinami. Odborníci ale varovali, že Američania majú viac skúseností z rokovaní o dohodách a môžu "prevalcovať" Spojené kráľovstvo v takých otázkach, akými sú kurčatá dezinfikované chlórom či hovädzie mäso obsahujúce rastové hormóny a geneticky modifikované plodiny.