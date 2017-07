Zdá sa,že polovica hospodárstva SR bude založená na automobilovom priemysle

dnes 12:16 -

Vývoj v nasledujúcich rokoch bude charakteristický rýchlymi technologickými zmenami. Slovensko má stabilný ekonomický rast už niekoľko rokov a budúcnosť vyzerá veľmi pozitívne vďaka zahraničným investíciám. Uviedol to pre TASR hovorca MH SR Maroš Stano.

"Podľa dostupných údajov na trhu sa zdá, že s otvorením fabriky Jaguar Land Rover (JLR) na Slovensku, bude viac ako 50 % hospodárstva krajiny založeného na automobilovom priemysle," spresnil.

Priemyselná výroba je podľa neho na jednej strane významným zamestnávateľom a tvorcom pridanej hodnoty v hospodárstve SR, na druhej strane je potrebné upozorniť na dôležitosť energeticky a zdrojovo náročných odvetví a jej výrazný vplyv na kvalitu životného prostredia.

"Popri snahe o elimináciu nepriaznivých vplyvov priemyslu na životné prostredie je a musí byť jednou z našich priorít vytváranie podmienok pre umožnenie zavádzania a rozvoja inovácií a moderných technológií," zdôraznil.

"Nie je možné očakávať zmenu systému bez dlhodobého výskumného a vývojového progresu a následne zavádzania výstupov priamo do praxe. Za týmto účelom bude významné pre rozvoj Slovenska naplno implementovať Koncepciu priemyslu 4.0 z pohľadu príležitostí v oblasti digitalizácie, výskumu a vývoja a inovácií," upozornil.

Očakávané smerovanie budúceho vývoja automobilov je podľa neho motívom pre ešte širšie zapojenie Slovenska do tohto odvetvia. Aby slovenský priemysel mohol obstáť v medzinárodnej konkurencii, musí byť úzko prepojený na výskum a vývoj. "Udržať sa v tomto trende je veľmi náročné a bude to vyžadovať neustále zvyšovanie produktivity, kvality práce a vysokú úroveň finálnych výrobkov. Optimalizácia týchto procesov za účelom zvyšovania efektívnosti výroby vedie k zvyšovaniu zamestnanosti, kúpyschopnosti obyvateľstva a celkovej životnej úrovne obyvateľstva," poznamenal.

"V nadväznosti na koncept Industry 4.0 možno predvídať, že automobilový priemysel musí počítať so zmenou filozofie dopravy a celkový rozvoj automobilového priemyslu nebude smerovať len k získaniu nových kvalitatívnych vlastností v oblasti ekologickejších palív, ekologickejších hnacích agregátov a podobne, ale bude znamenať výraznú zmenu celkovej koncepcie a filozofie dopravy," podčiarkol hovorca MH SR.

Digitalizácia je podľa Stana príležitosťou pre rozširovanie pridanej hodnoty, pretože bude prinášať nové požiadavky trhu, požiadavky na nové činnosti, nové posty a podobne. "Nemožno to považovať za potenciálne nebezpečné pre hospodárstvo SR (z pohľadu dominancie tzv. automotive sektora), ale je to aj príležitosť pre väčší rozvoj pridružených výrob, ostatných priemyselných odvetví (elektrotechnický, chemický, hutnícky priemysel) a IT sektora," povedal.

Potreba diverzifikácie vyžaduje podľa neho podporu rastu podielu aplikovaného výskumu a vývoja ako základnej podmienky rozvoja inovačnej schopnosti podnikov. Nevyhnutná je aj podpora rozvoja subdodávateľov, či minimalizovanie negatívnych vplyvov v rámci životného cyklu automobilov s dôrazom na znižovanie dosahu na životné prostredie. Akútna je aj téma prichádzajúcej digitalizácie výroby a logistiky.

"Dôležitá je aj implementácia Stratégie na podporu výskumu a inovácií (RIS3) a akčný plán tak, aby bolo možné v plnej miere čerpať štrukturálne fondy. Nevyhnutnosťou je aj vytvorenie systému prepojenia teoretických vedecko-výskumných pracovísk s praxou," dodal Stano.