Francúzsko zoštátni lodenice v meste Saint Nazaire, aby zabezpečilo, že ich neprevezme talianska spoločnosť Fincantieri. Oznámil to vo štvrtok francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire. Minister však uviedol, že zoštátnenie lodeníc, ktoré sú symbolom francúzskej výroby lodí, je iba dočasné a rokovania s talianskymi štátnymi lodenicami Fincantieri budú pokračovať.

Nečakané rozhodnutie zoštátniť lodenice v Saint Nazaire je prvým veľkým zásahom vlády prezidenta Emmanuela Macrona do priemyselného sektora a je v protiklade s obrazom prezidenta ako stúpenca slobodného trhu. Talianska firma odmieta návrh, podľa ktorého by vlastnila iba 50 percent lodeníc a riadila by ich prevádzku. Paríž chce v rokovaniach pokračovať a minister hospodárstva uviedol, že cieľom zoštátnenia je získanie času. Bruno Le Maire dodal, že na budúci týždeň v utorok pôjde vyjednávať do Ríma.