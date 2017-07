Hazard a súťaže v pití: Šéf úspešnej firmy má imidž burana

Zdroj: Bloomberg

Meno Mike Ashley sa do médií dostalo zo súdnych pojednávaní, keď sa písalo o tom, ako Ashleyho bývalý podriadený Jeffrey Blue tvrdí, že mu bývalý bankár Ashley sľúbil odmenu 15 miliónov libier, ak dokáže zdvojnásobiť cenu akcií spoločnosti počas popíjania v krčme. Nakoniec sudca žiadosť zamietol s tým, že "žiadna rozumná osoba si nemohla myslieť, že ponuka pre pána Bluea bola myslená vážne."

Scény zo súdnej siene pripomínajú scenár ďalšieho pokračovania filmu "Hangover", píše Bloomberg s tým, že každý deň v živote šéfa jednej z najväčších britských firiem, ho prezentuje ako človeka, ktorý má rád oslavy, tak ako aj svoj drink, a vie, kedy si má urobiť prestávka pod stolom v konferenčnej miestnosti.

Jeffrey Blue opisuje jednu z epizód, ktorú zažil. "Ashley vyzval mladého poľského analytika z môjho tímu, volá sa Pawel Pawlowski, aby s ním súťažil v pití. Mali piť pivo a nedzi každou pntou ležiaka to preložiť vodkou. Ten, kto prvý opustí bar, a z akéhokoľvek dôvodu, mal byť vyhlásený za porazeného. Po približne dvanástich pintách s vodkou sa Pawel ospravedlnil, a Ashley následne zvracal do krbu umiestneného v strede baru za obrovského potlesku od svojho víťazného tímu."





Ashley pri spätnom pohľade oľutoval svoju účasť v pube. "Radšej by som si pichol do očí, než aby som šiel do takejto veci." Ale lásku k alkoholu nepopiera. "Rád sa opijem, som silný pijan," povedala o svojich návykoch ohľadom alkoholu. "Snažím sa opiť, akceptujete to? Pijem, aby som mal dobrú noc."

Blue vo svojom svedeckom vyhlásení opísal aj Ashleyho postoj k obchodným stretnutiam."Jeho schopnosť vyjadrovať unudenosť a frustráciu počas stretnutí s klientom nemala hraníc. Vrátane rôznych epizód, kedy si ľahol pod stôl v zasadačke, aby si zdriemol."

Alebo iný príbeh, incident po večeri strávenom s fľašou v ruke spolu s kolegami. "Ashley prišiel do kancelárie, ktorú som zdieľal s pánom Forseyom, pobúrený, že jeho riaditelia sú podľa jeho názoru pokrytci. Ashley to vyjadril slovami ako "oni sa mi opovažujú prednášať o správe a riadení, keď sú všetci šťastní, že so mnou sedia za jedným stolom a pijú víno za 3000 libier na účet spoločnosti a potom idú do kasína, neverte tomu, že som sa pokúšal ich ovplyvňovať. Budú mať šťastie, keď sa zobudia nasledujúce ráno so žetónom z kasína za 20 tisíc libier vo vrecku alebo v kabelke."

Blue tvrdí, že Ashley sa pokúšal vyhnúť sa plateniu právnych poplatkov a pokúšal sa vyhrať tieto poplatky v hazarde. "Aby sa situácia vyriešila, Ashley navrhol hru, ale prehral v nej a 750 miliónov libier za právne poplatky muselo byť vyplatených pre Merril Lynch. "