O čo by sa mali banky zaujímať, aby im neušiel vlak

Zdroj: Harvard Business Review

Foto: thinkstock

dnes 1:57 -

Najčastejšie sa za príklad spoločnosti, ktorá nebola schopná držať krok s technologickými inováciami, uvádza Eastman Kodak, ktorá ignorovala digitálnu fotografiu až do chvíle, kedy už bolo na zmenu neskoro. Jej príbeh poznajú manažéri po celom svete. Digitalizácia a moderné technológie sa ale dotýkajú celého radu ďalších firiem a odvetví. U niektorých to trvá už dlhšie, u iných ide o relatívne nový jav. Práve sem patria finančné inštitúcie. Finančné služby sú tradične odvetvím, ktoré je pri adopcii nových technológií veľmi pomalé. Aj tu však prebieha vstup do digitálnej fázy, o čom svedčí napríklad rad nových fintech spoločností.

Banky by mali pochopiť, že ignorovanie dlhodobých trendov a orientácia na krátkodobé zisky môže mať pre ne existenčné dôsledky. Ak sa chce manažment bánk a finančných spoločností vyhnúť osudu Kodaku, musí zmeniť doterajší spôsob premýšľania a alokovať kapitál do projektov, ktoré nemusia generovať krátkodobé zisky, ale ktoré zabezpečia dlhodobý rast.



Nádej vzbudzujú spoločnosti ako Goldman Sachs, ktoré začali chápať inovácie ako svoju prioritu. Goldmani napríklad prišli s online retailovou bankou Marcus. Jej prevádzka má zatiaľ od ziskovosti ďaleko, ale Goldman Sachs dáva týmto krokom jasne najavo, že doterajší model podnikania mu ďalšie storočie rastu nezaistí.





Musíme ale rozlišovať finančné technológie a inovácie, čo nie je to isté. Technológie sú komoditou, kúpiť si ich môže každý. Rozdiel medzi úspešnou a neúspešnou spoločnosťou bude prameniť z vízie a schopnosti meniť sa a tieto technológie využívať. Finančné inštitúcie k tomu potrebujú inovatívnych zamestnancov, ale zatiaľ dochádza skôr k tomu, že títo ľudia z nich odchádzajú do technologických spoločností.

Podľa prieskumu White & Case mnohé banky hovoria o tom, že v nasledujúcich 18 mesiacoch kúpia nejakú technologickú firmu. Mnohé z nich na to majú ale nesprávny dôvod. Chcú nakupovať technológie, zatiaľ čo ich cieľom by mali byť inovácie. Dobrým príkladom je v tejto oblasti akvizícia spoločnosti Braintree zo strany PayPalu. Tá mu priniesla modernizáciu on-line platobného portálu, ale aj Billa Readyho, bývalého riaditeľa Braintree. Ten teraz pôsobí vo vedení firmy a má na starosti jej ďalší rozvoj.

"Budeme naďalej investovať s cieľom dosiahnuť dlhodobú vedúcu pozíciu na trhoch a nie na základe snahy o krátkodobé zisky či získanie pozitívnych reakcií z Wall Street. Budeme vo svojich rozhodnutiach odvážni v prípade, že sa objavia šance na získanie vedúcej pozície. Niektoré naše investície sa vydaria, iné nie a z nich sa poučíme," to sú slová Jeffa Bezosa akcionárom pred uvedením spoločnosti Amazon na akciový trh. Takmer dvadsať rokov po IPO Amazonu sú tieto úvahy opäť relevantné, tentoraz vo finančníctve.

Autorom je Nadeem Shaikh zo spoločnosti Anthemis.