Reklama aj do zasielania správ: Zuckerberg chce, aby Facebook dokázal rýchlejšie zarábať peniaze

Spoločnosť, ktorá sa riadi motto "Pohybujme sa rýchlo a meňme veci", sa nedostatočne venuje speňažovaniu aplikácií na odosielanie správ, povedal generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg.

"Chcel by som, aby sme sa v tejto oblasti pohybovali trochu rýchlejšie, ale som presvedčený, že to budeme robiť správne," povedal počas druhého štvrťročného konferenčného hovoru spoločnosti s investormi.

Tento rok Facebook zavádza svoj tradičný prístup aj do aplikácie Messenger, umožní umiestňovanie reklamy, zatiaľ čo roboti už nebudú zohrávať tak podstatnú úlohu. Zuckerberg uviedol, že hlavným cieľom programu Messenger zostáva "aby sa ľudia organicky vstupovali do interakcie s firmamii". Aplikácia, ktorá má viac ako jednu miliardu používateľov, zlepšila funkčnosť robotov a nedávno zaviedla možnosť vyhľadávania firiem.

Vloženie reklám do aplikácií pre zasielanie správ poskytne spoločnosti Facebook istý spôsob, ako zarobiť. Kinkurencia to už robí dávno, Facebook jej tak v podstate ponecháva peniaze. Reklamy pri zasielaní správ, v aplikáciách Messenger a WhatsApp, môžu poskytnúť dokonalý prostriedok Facebooku na zvýšenie príjmov v ázijských krajinách, ktoré značne zaostávajú za USA a Európou. Priemerné príjmy Facebooku na používateľa v regióne Ázie a Tichomoria počas druhého štvrťroka boli 2,13 USD, v porovnaní s 19,38 USD v USA a Kanade. A tieto príjmy rástli oveľa pomalšie ako v USA, v Ázii je to medziročne o 22 %, V USA o 38 %.

V Ázii zohráva veľkú úlohu samozrejme Čína, kde je Facebook momentálne zablokovaný. Produkt na odosielanie správ, ktorý je bohatý na reklamy, by mohol potenciálne poskytnúť spoločnosti Facebook jediný spôsob, ako vstúpiť na tento trh. bez toho, aby musel robiť kompromisy vo svojom záväzku o slobodnom prejave. Ak sa Facebook nedostane do Číny, zasielanie správ dáva spoločnosti ďalší spôsob, ako rozšíriť svoje podnikanie v iných ázijských krajinách. Reklamy pri zasielaní správ by tiež mohli poskytnúť lepší spôsob, ako zvýšiť výnosy používateľov v regióne "zvyšku sveta", ktorý sa skladá z rozvíjajúcich sa trhových ekonomík, kde dominujú telefóny a aplikácie na odosielanie správ.

"Myslím, že v priebehu času by sme mali byť schopní robiť to lepšie", než v súčasnosti dokážu aplikácie na odosielanie správ zarábať peniaze, poznamenal Zuckerberg. Vedúci pracovníci spoločnosti Facebook ale tento názor natoľko temperamentne nezdieľajú. David Wehner zdôraznil, že v súvislosti s reklamami pri odosielaní správ je stále veľa "neznámych", ktoré sa líšia od reklám na ich vlajkovej lodi v rámci sociálnej siete.

Zatiaľ čo investori môžu očakávať, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov budú od spoločnosti Messenger vidieť peniaze z monetizácie 1,2 miliardy denných užívateľov WhatsAppu, vedenie firmy varuje, že tieto príjmy môžu byť potenciálne odsunuté na neskôr.



Spoločnosť tiež zvyšuje tlak na video, svoje úsilie zameriava na získanie príjmov z televíznej reklamy. Počas niekoľkých týždňov by Facebook mals spustiť videoslužbu, ktorá bude obsahovať skriptované relácie, čo by malo znamenať veľkú zmenu pre obchod založený na obsahu generovanom používateľmi. Zuckerberg povedal, že video bude významným hnacím motorom Facebooku v najbližších dvoch až troch rokoch.

Celkové príjmy Facebooku vzrástli v druhom štvrťroku o 44,8 percenta na 9,32 miliárd dolárov. Výsledok v porovnaní s očakávaniami analytikov oslovených agentúrou Reuters, prekonal priemernú prognózu 9,20 miliardy USD. Rast bol ešte výraznejší v oblasti mobilnej reklamy, ktorá sa zvýšila na takmer 8 miliárd dolárov.



Kapitálové výdavky sa opäť zvýšili až na 1,44 miliardy dolárov oproti minuloročným 955 miliónom. Najviac zhltli dátové centrá. Celkovo má Facebook viac ako 35 miliárd dolárov v hotovosti a obchodovateľných cenných papieroch.

Akcie po oznámení výsledkov vzrástli o viac ako 3 %.