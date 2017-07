Rekonštrukciu starého zimného štadióna mesto L. Mikuláš odkladá do ďalšieho roka

dnes 8:16 -

Liptovskomikuláška mestská samospráva zrekonštruuje starý zimný štadión až na budúci rok. Ako TASR informovala hovorkyňa radnice Viktória Čapčíková, po kontrole verejného obstarávania Úrad vlády SR neodporučil mestu uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom.

"Z tohto dôvodu proces verejného obstarávania nemohol byť ukončený podpisom zmluvy s obstaraným dodávateľom prác," vysvetlila Čapčíková. Hovorkyňa doplnila, že rekonštrukciu zimného štadióna v takomto rozsahu spolu s novým verejným obstarávaním by v tomto roku už zrealizovať nestihli.

Mestský hokejový klub by mal veľké existenčné problémy, keby nemohol zápasy z dôvodu rekonštrukcie odohrať na domácom ľade, hrať mimo domáceho ľadu by bolo pre klub likvidačné, upozornila. "V tomto roku preto zopakujeme verejné obstarávanie, úrad vlády nám pridelí dotáciu v nasledujúcom roku a my ju budeme môcť použiť až do konca roka 2019," vysvetlila Čapčíková.

V máji magistrát informoval, že víťazom verejného obstarávania na rekonštrukciu zimného štadióna je spoločnosť Betpres z Vranova nad Topľou. Ponuky do súťaže doručilo sedem uchádzačov, vyhodnotených bolo šesť ponúk. Podľa projektu mal štadión prejsť komplexnou rekonštrukciou. Hľadisko bolo kapacitne určené pre 2000 divákov. Novinkou malo byť riešenie západnej tribúny určenej podľa projektu na sedenie. Štadión mal byť vybavený turniketmi, osobitným vstupom pre hostí, novými sociálnymi zariadeniami či šatňami s rehabilitáciami.

Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo vládu o dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna už v júni 2015, počas výjazdového rokovania v Ružomberku. Vláda vyčlenila v rozpočte na rok 2016 prostriedky v plnej požadovanej výške, teda celkom 1,5 milióna eur. Prvé hokejové zápasy sa mali podľa pôvodných plánov rozohrať v zmodernizovanom štadióne už na jar 2017.