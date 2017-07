Sezóna povodní a záplav: 6 rád, ako sa chrániť pred letnými živlami

Zdroj: OVB

Prívalové dažde aj dlhotrvajúce zrážky spôsobujú v posledných rokoch stále viac povodní a záplav. Poisťovne tieto udalosti rozlišujú:

Povodeň - krátkodobý nárast hladiny v koryte toku a jej následný pokles.

Záplava - zvýšenie povrchovej vody tak, že vytvorí súvislú hladinu a zaplaví okolitý terén. Práve stále častejšie prívalové letné dažde počas letných búrok spôsobujú väčší počet lokálnych záplav.



Škoda spôsobená záplavou sa môže vyšplhať až do tisícových škôd, ak voda zaplaví nielen pozemky a pivnice, ale aj interiér domov či prízemných bytov. Sú však aj prípady, kedy živel poškodí hlavné stavebné a konštrukčné prvky nehnuteľnosti, dôjde k porušeniu statiky a škoda vtedy môže dosiahnuť aj cenu celej nehnuteľnosti.

Búrky, typické pre letné mesiace, spôsobujú aj zatečenie. Pri silných a nárazových búrkach zrážky prechádzajú cez netesnosti striech, okien alebo cez špáry medzi panelmi v panelových domoch. Pre krytie týchto škôd je potrebné mať v poistení dohodnuté riziko atmosférických zrážok.





Pri škode spôsobenej úderom blesku sa rozlišuje priamy a nepriamy úder. V praxi sa častejšie vyskytujú škody z nepriameho úderu blesku - takzvaného prepätia. Prepätie nie je automaticky súčasťou každej poistnej zmluvy k domácnosti, mnohé poisťovne kryjú len riziko priameho úderu blesku. Preto sa uistite, že vaša zmluva kryje aj tieto situácie.

Ak spotrebiče zničí priamy úder blesku, kľúčové pre vyplatenie škody sú jasné stopy udalosti - väčšinou obhorené zásuvky, vypálené elektrické rozvody, obhorené omietky alebo poškodená anténa. Priamy úder blesku býva spravidla zahrnutý medzi drahšími poistnými balíkmi.

Súčasťou preukazovania zásahu blesku je obhliadka poškodených vecí a pri nepriamom údere aj potvrdenie o vzniku prepätia, ktoré získate od svojho dodávateľa elektrickej energie.



Ako riešiť poistnú udalosť



Ak máte svojho finančného sprostredkovateľa, oslovte ho v prípade poistnej udalosti, môže vám pomôcť s nahlásením a uplatnením náhrady škody v poisťovni. Ak riešite poistnú udalosť sami, je dôležité držať sa troch pravidiel:

Nezabudnite nafotiť všetky škody na svoj mobil či fotoaparát. Vlastná dokumentácia škody sa pri riešení poistnej udalosti vždy zíde.

Nahláste vzniknutú škodu čo najskôr, aby ste poistné plnenie získali čím skôr a mohli začať s odstraňovaním škôd a opravou zničeného majetku.Pri nákladnejších poškodeniach žiadajte o poskytnutie zálohy z poistného plnenia. Záloha slúži na čiastočné finančné krytie už počas priebehu odstraňovania škôd a opravy bývania. Skontrolujte si, či vo svojej poistnej zmluve máte obsiahnutú túto možnosť. Nie každá poisťovňa totiž v rámci poistného krytia umožňuje poskytovať zálohu na poistné plnenie.

6 rád, ako sa chrániť pred letnými živlami

Nepoistiť si bývanie je najvyššie riziko. Ak nechcete poistenie zbytočne preplatiť, dajte si ho vyskladať finančným agentom. Je pritom dôležité otvorene sa pýtať, aké riziká vás ohrozujú, aká je reálna hodnota vášho majetku, ale aj aké zmluvy už máte uzavreté a treba ich preveriť. Nechajte si jasne vysvetliť rozsah krytí, ktoré v zmluve máte a pripraviť si návrh riešenia.



Letné živly ohrozujú stavbu aj vybavenie domácnosti. Poistite si preto okrem nehnuteľnosti aj domácnosť. Vždy, keď si kupujete niečo nové do domácnosti, odfoťte si blok a uložte na bezpečné miesto, ideálne aj do cloudu (Dropbox, Google Drive).



Skontrolujte si, či vaše poistenie rodinného domu kryje povodeň aj záplavu. Ak vám jedno z týchto rizík chýba, dopoistite si ho.



Pozor na nízku poistnú sumu. Nie je nič horšie, ako prísť na to, že poistná ochrana vášho majetku je nedostatočná v momente, kedy už k škode došlo. Ak máte poistku staršiu ako 10 rokov a nezvolili si ste si pravidelné indexovanie poistnej sumy (zvyšovanie podľa inflácie), pravdepodobne ste nedostatočne poistený. Poistná suma by mala zodpovedať reálnej trhovej cene. S nízkou poistnou sumou riskujete, že vám náhrada škody od poisťovne nepokryje všetky škody.



Pri odchode z domu zatvárajte všetky okná aj dvere. Ak vám pri silnej búrke zatečie interiér cez okna, ktoré bolo otvorené „na vetračku“, nemusí vám poisťovňa škodu preplatiť.



Odporúča sa tiež vytiahnuť prívodné šnúry spotrebičov z elektrickej siete. Citlivú elektroniku dokáže ochrániť pre úderom blesku takzvaná prepäťová ochrana.