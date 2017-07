Tri krajiny, ktoré najrýchlejšie menia svoje rezervy na zlato

Zdroj: ČTK

Foto: thinkstock

dnes 15:33 -

V trezoroch ruskej štátnej banky je 1706 ton zlata, čo vo svetovom rebríčku znamená siedme miesto a 17,1 percenta devízových rezerv v zlate. "Pokiaľ ide o tempo zhromažďovania zlata, Rusko úplne presvedčivo víťazí. Jeho zlatý poklad sa rozrástol o 91 ton," komentoval údaje David Marášek zo spoločnosti Zlato.cz.

Na druhom mieste v premene devízových rezerv do zlata je Turecko. Od januára pridalo do rezerv 44 ton zlata a skladuje 441 ton zlatých tehál. Pokiaľ ide o objem zlata, Turecko si za polrok polepšilo o jednu priečku a je tak na 13. mieste. "Zatiaľ čo Rusko ukladá do svojich zásob väčšiu časť zlata, ktoré vyťaží, Turecko zlatý poklad zväčšilo vnútorným nariadením o presune zlata z komerčných bánk do štátnych sejfov a tiež lákavou ponukou výnosoch pre súkromné ​​osoby za zlato uložené v centrálnej banke," upozornil Marášek.

Tretiu pozíciu obsadil v prvom polroku Kazachstan, ktorý si v ostatnom čase pridal ku krajinám, ktoré zaisťujú svoju finančnú stabilitu najcennejším kovom. Kazachstan v prvom polroku presunul do rezerv 20 ton zlata, čím jeho zlatý poklad dosahuje hmotnosť 275,4 tony. V celosvetovom rebríčku je to 21. miesto.

Kľúčovým dôvodom držby zlata centrálnymi bankami je fakt, že vývoj jeho ceny sa spravidla odlišuje od vývoja hodnoty menových devízových rezerv. Tým pádom je celková hodnota rezerv pozostávajúcich zo zlata a menových devíz stabilnejšia než hodnota rezerv pozostávajúcich buď iba zo zlata, alebo iba z mien. Zlato môže byť využité napríklad na financovanie núdzových likvidných operácií alebo v rámci uskutočňovania devízových intervencií.

"Po roku 2008 je trendom medzi svetovými centrálnymi bankami skôr navyšovanie objemu držaného zlata alebo aspoň jeho zachovávanie na stálej úrovni. Čisté nákupy zlata centrálnymi bankami dosahovali v rokoch 2008 až 2015 celosvetovo priemerne 350 ton ročne," povedal analytik spoločnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Európske zlaté rezervy tvoria približne tretinu zlatých rezerv všetkých centrálnych bánk na svete. Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, ale aj Grécko majú podľa WGC v zlate cez 65 percent svojich devízových rezerv.