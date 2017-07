Fructop funguje v obmedzenom režime, prepustil 40 % zamestnancov

dnes 14:16 -

Fructop, s.r.o., v Ostraticiach v okrese Partizánske funguje po jarných mrazoch v obmedzenom režime. Ovocinárska spoločnosť prepustila 40 % zamestnancov a redukuje výsadby. Podľa konateľa firmy Miloša Šebu dosiahli škody spôsobené mrazmi úroveň 1,2 milióna eur. „Už druhý rok po sebe sme mali takéto vysoké škody. V tomto roku boli jahody poškodené na 50 %, slivky a jablone na 90 %. Museli sme prepustiť zamestnancov, ideme v obmedzenom režime a chceme zmenšiť výsadby. Ak vyjdú nejaké peniaze, plánujeme ich použiť na vybudovanie protimrazových závlah,“ povedal Šebo.

Fructop pestuje jahody na piatich hektároch, jablká a slivky na 250 hektároch. Firma vznikla v roku 1991 a donedávna zamestnávala 50 ľudí. Dnes v nej pracuje 30 zamestnancov. Fungovanie v obmedzenom režime znamená, že firma zredukovala množstvo postrekov na minimum a zamerala sa výlučne na to, aby výsadby prežili do budúceho roka. „Usilujeme sa ich udržať v takom stave, aby v budúcom roku zarodili. Plánujeme si ponechať zhruba polovicu výsadieb. Ten zvyšok nebudeme intenzívne ošetrovať, produkcia bude určená na spracovanie,“ povedal Šebo.

Na prežitie bude spoločnosť potrebovať pomoc od štátu, tvrdí Šebo. Podporuje aj myšlienku vzniku rizikového fondu, ktorého založenie avizuje ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. „Momentálne spracovávame proporcie, ako by mal vyzerať. Časť by mal financovať štát, časť poisťovne a časť samotní farmári. Druhou otázkou je, či bude rizikový fond povinný pre farmárov, alebo bude fungovať na dobrovoľnej báze,“ povedala. Podľa Šebu je však v súčasnej situácii rizikový fond neaktuálny. „Je to beh na dlhé trate. Treba ho najskôr naakumulovať peniazmi, je to ešte na niekoľko rokov,“ skonštatoval.