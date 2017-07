Deutsche Bank chce stiahnuť z Londýna do Frankfurtu aktíva za zhruba 300 mld. eur

dnes 12:31 -

Nemecká Deutsche Bank plánuje stiahnuť z Londýna aktíva v objeme zhruba 300 mld. eur a premiestniť ich do Frankfurtu. Informovala o tom v pondelok agentúra Bloomberg, pričom sa odvolávala na zdroje oboznámené s problematikou. Banka medializované informácie nekomentovala, jej šéf John Cryan však už skôr oznámil, že do Frankfurtu sa pravdepodobne stiahne „veľká väčšina“ aktív obchodovaných v Londýne. Oficiálny časový plán si podľa neho banka zatiaľ nestanovila. Zdroje agentúry Bloomberg však uviedli, že presun aktív, ktoré tvoria zhuba 20 % celkovej súvahy banky, by mal nastať medzi septembrom 2018 a marcom 2019.

Stiahnutie aktív z Londýna po vlaňajšom referende, v ktorom britskí voliči rozhodli o vystúpení krajiny z EÚ, zvažujú viaceré veľké medzinárodné banky. Príčinou je právna neistota týkajúca sa ich budúceho pôsobenia v zostávajúcich štátoch únie, pokiaľ svoje centrály ponechajú na britských ostrovoch.

Deutsche Bank už skôr varovala, že v reakcii na brexit môže z Veľkej Británie do Frankfurtu premiestniť zhruba 4 tis. pracovných miest. Celkovo Deutsche Bank vo Veľkej Británii zamestnáva približne 12 tis. ľudí.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-24/deutsche-bank-is-said-to-weigh-moving-350-billion-to-frankfurt