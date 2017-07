Akciový trh: Čo je krátkodobý a dlhodobý časový horizont?

Zdroj: morningstar

Niektorí investori majú nerealistickú predstavu o tom, čo je dlhodobý časový horizont na akciovom trhu. V podstate päť rokov je krátkodobý časový horizont a výnosy merané počas obdobia kratšieho ako 15 rokov sú len zbytočným krikom. Ale čo ak sa chce na dlhodobejší výnos zamerať senior? Je takáto pozícia pre staršieho človeka reálna, keď v jeho ponímaní je aj päť rokov dlhodobý časový horizont?

V tomto prípade je dôležité si uvedomiť, čas plynúci v živote investora sa nedá porovnávať s časovým horizontom portfólia. Aj investor, ktorý nemá toľko rokov života pred sebou, by mohol mať portfólio s 30-ročným horizontom. A platí to samozrejme aj naopak, mladý investor, ktorý má takmer celý život pred sebou, môže mať portfólio, ktoré je primerane zamerané na krátkodobý cieľ.

Skúsme si predstaviť modelovú situáciu, keď si dôchodca dokáže sám pokryť všetky svoje životné náklady pomocou platieb, ktoré dostáva od sociálnej poisťovne. Ale zároveň má aj niečo našetrené. Niektorí dôchodcovia hovoria, že na úspory siahať nechcú, aby mali čo dediť ich deti. V tomto prípade by to ale už mohlo byť portfólio s dlhodobým časovým horizontom. Ak by svoje peniaze investoval na akciovom trhu dlhodobo, aby jeho portfólio dokázalo prekonať rôzne búrky na trhu, už sa nemusí dožiť toho, aby videl, či k očakávanému nárastu skutočne došlo. V takýchto prípadoch môže byť vhodnejšie, aby mal starší investor len istú časť svojho portfólia investovanú na burze cenných papierov.





V druhom prípade, kedy si mladší investor zvolí portfólio s krátkodobým časovým horizontom, závisí všetko od toho, kedy bude táto osoba potrebovať likviditu. Zvyčajne vtedy, keď sa má na stole objaviť záloha na významnejšiu investíciu, napríklad na nehnuteľnosť. V takomto prípade ale jeho portfólio nebude schopné absorbovať medziročné výkyvy akciového trhu a preto by malo skôr obsahovať konzervatívnejšie tituly, alebo investovanie do podielových fondov. A to aj napriek tomu, že je investor dostatočne mladý na to, aby dokázal tolerovať krátkodobé zmeny akciového trhu. Bežné odporúčanie by bolo zostaviť si portfólio dlhodobejšie, veď vloženie úspor do podielového fondu bude pravdepodobne prinášať len veľmi malý výnos. Ale investujem svoje úspory na peňažnom trhu, lebo nemám ten luxus, aby som si mohol dovoliť prečkať výkyvy akciového trhu.

Autorom je Patrick Lach, docent Eastern Illinois University a zakladateľ Lach Financial.