Ďalší problém Iránu: Hroziaca banková kríza

Na základe jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 Teherán nie je imúnny voči novým sankciám. Mal by to byť pre krajinu trest za činnosti nad rámec jadrového programu krajiny. Irán je kritizovaný za svoju činnosť v Sýrii, za svoj program balistických rakiet a iné "destabilizačné aktivity". Ramin Rabii, generálny riaditeľ spoločnosti Turquoise Partners, najväčšej obchodnej spoločnosť pre zahraničné peniaze v Teheráne, uviedol, že sa "určite obávajú nových sankcií, najmä kvôli ich dopadu na obchod s Európou a Áziou".





Aby to ho nebolo málo, krajinu ohrozuje aj ďalší veľký ekonomický problém. Jedným z najväčších úspechov prezidenta Hassana Rouhaniho je zníženie inflácie z 45 percent na oveľa prijateľnejších 10 percent. Ale nižšia inflácia v kombinácii s rastúcimi úrokovými sadzbami - niekedy až o 25 percent – môže vytvoriť novú krízu, varujú špičkoví bankoví úradníci.

Počas prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda bolo mnoho bánk v krajine vystavených nátlaku, aby neváhali poskytovať rizikové pôžičky, ktoré by krátkodobom horizonte dokázali podporiť časť ekonomiky. Mnohí príjemcovia týchto úverov, často z radov malých až stredne veľkých podnikov s nízkymi ziskovými maržami, majú dnes problém s platobnou neschopnosťou.



To znamená, že akákoľvek kríza, ktorá nastane, bude pravdepodobne menej závažná než katastrofa v roku 2008, ktorá zasiahla Spojené štáty, pretože Irán vo všeobecnosti má vo svojom hospodárstve oveľa menej dlhov. Hrozba je to napriek tomu významná.

Vyhliadka na bankovú krízu je natoľko vážna, že v prejave na začiatku tohto roka ju spomenul aj šéf iránskej centrálnej banky Valiollah Seif. Varoval finančných riaditeľov, že nesplácané úvery predstavujú hrozbu pre všetky prínosy, ktoré si vláda Rouhaniho dala za cieľ v oblasti hospodárstva. Aj keď navrhol možné riešenia, nič sa nedohodlo.



Fond Turquoise nedrží nič z bankového sektora, Rabí povedal, že pred troma rokmi odišiel z tohto sektora, pretože je presvedčený, že centrálna banka bude musieť v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov zasiahnuť, aby odvrátila veľkú hrozbu. Medziročne fond rástol o 12 percentá a ľahko prekonal hlavné benchmark Teheránu, čo je okolo troch percent. Turquoise má holdingy v iránskom priemysle, v sektore rafinovania ropy a chémie. "Boli sme svedkami veľkého nárastu počtu európskych korporácií prichádzajúcich do Iránu, aj keď prílev zahraničných portfóliových investícií je stále pomalý, je to lepšie ako to bolo, ale stále je to pomalé," dodáva pre televíziu CNBC Ramin Rabii.