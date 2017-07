Rast cien nemeckého importu a exportu sa v júni spomalil

dnes 10:31 -

Ceny dovozu do Nemecku sa v júni zvýšili, ale najmenej za sedem mesiacov. To naznačuje, že aj tempo rastu spotrebiteľskej inflácie v najväčšej ekonomike eurozóny by sa mohlo spomaliť. Informoval o tom dnes spolkový štatistický úrad Destatis.

Podľa najnovších štatistík sa ceny dovážaných produktov a služieb v Nemecku v júni medziročne zvýšili o 2,5 %. To je oveľa menej ako v máji, keď stúpli o 4,1 %. Júnový rast cien importu bol najslabší od novembra minulého roka, keď dosiahol 0,3 %. Ekonómovia pritom očakávali lepší výsledok, a to nárast cien importu o 2,9 %.

V medzimesačnom porovnaní sa ceny dovozu v júni znížili o 1,1 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpnu o 0,7 %.

Po vylúčení nestálych cien ropy a produktov z minerálnych olejov júnové dovozné ceny vzrástli medziročne o 2,6 %.

A zároveň ceny nemeckého exportu sa v júni zvýšili medziročne o 1,8 %, čo je tiež spomalenie po ich májovom náraste o 2,2 %. A v medzimesačnom porovnaní klesli ceny exportu v júni o 0,2 %.