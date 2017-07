Rodičia si polepšia len mierne, dávky sa zvýšia o pár drobných

dnes 11:16 -

Od januára budúceho roka by sa mali na Slovensku zvýšiť viaceré dávky. Stúpnuť má rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa. Od septembra tohto roka vzrastie príspevok na podporu náhradnej starostlivosti. Rodičia si však polepšia len mierne, keďže sa dávky zvyšujú zväčša len o pár drobných. Návrh opatrení na zvýšenie týchto dávok predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Od 1. júla tohto roka vzrástlo na Slovensku životné minimum na 199,48 eura pre jednu dospelú osobu zo 198,09 eura. To má následne vplyv aj na viaceré sociálne dávky. "V súvislosti s úpravou súm životného minima koeficientom 1,007 s účinnosťou od 1. júla 2017 sa navrhuje sumu rodičovského príspevku v roku 2018 upraviť zo sumy 213,20 eura na sumu 214,70 eura," vyčíslil rezort práce. Zvýšenie príspevku by malo mať vplyv na rozpočet verejnej správy v budúcom roku v objeme 2,3 milióna eur. Priemerne by ho malo v budúcom roku dostávať 141.520 poberateľov.

Zvýšiť sa má aj prídavok na dieťa na 23,68 eura mesačne z 23,52 eura a príplatok k prídavku má vzrásť zo sumy 11,02 eura na 11,10 eura. Celkovo by mal štát na túto dávku v budúcom roku vynaložiť 1,9 milióna eur. Priemerný mesačný počet detí, na ktoré sa má poskytovať prídavok, by mal v budúcom roku predstavovať 1,07 milióna, príplatok by sa mal vzťahovať na 2200 detí.

Upravovať nahor sa bude aj príspevok na podporu náhradnej starostlivosti, a to od 1. septembra tohto roka. Úprava súm sa vykoná tak, že sa sumy jednotlivých príspevkov vynásobia koeficientom, ktorým sa k 1. júlu upravujú sumy životného minima, a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol. "V roku 2017 sa tieto príspevky zvyšujú koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý podľa údajov Štatistického úradu SR v apríli 2017 oproti aprílu 2016 dosiahol hodnotu 1,007," vysvetlil rezort práce. Vplyv na výdavky verejnej správy je vyčíslený v objeme 30.074 eur v tomto roku a v budúcom na 121.507 eur.

Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti má stúpnuť z 500 eur na 503,50 eura, suma jednorazového príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti má vzrásť z 922,29 eura na 928,74 eura, opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti sa má zvýšiť zo 138,13 eura na 139,09 eura, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má stúpnuť zo 175,62 eura na 176,84 eura, zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov má predstavovať 125,78 eura zo 124,91 eura a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má vzrásť zo 72,36 eura na 72,86 eura.