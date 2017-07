Vojna na trhu lacných leteniek: Ryanair chce vyhnať konkurenciu, zníži ceny o desatinu

Zdroj: ČTK

Vedenie firmy dalo najavo, že ceny leteniek v nasledujúcich mesiacoch výrazne klesnú. K tlaku na ceny leteniek po Európe sám prispel v posledných dvoch rokoch tým, že zvýšil svoju prepravnú kapacitu o 33 percent. Jeho rivali easyJet a Wizz Air pred časom tiež varovali, že ceny leteniek sa v lete dostanú pod zvýšený tlak.

Finančný riaditeľ Ryanairu Neil Sorahan agentúre Reuters povedal, že do konca septembra by firma mohla znížiť ceny leteniek o sedem až deväť percent. Ďalšie zlacnenie nevylučuje ani v budúcom roku. "Vďaka lacnému palivu sú na trhu hráči, ktorí by tam možno byť nemali," povedal Sorahan agentúre Bloomberg v narážke na konkurenčnú vojnu medzi nízkonákladovými aerolinkami.





Ryanair, ktorý je z hľadiska počtu prepravovaných cestujúcich európskou jednotkou, v prvom fiškálnom štvrťroku zvýšil zisk o 55 percent na 397 miliónov eur, čo je vysoko nad odhadmi analytikov. Tí ho v priemere odhadovali na 366 miliónov eur. Ceny leteniek zaznamenali v priemere medziročný nárast o jedno percento, čo bolo ovplyvnené posunom Veľkej noci, ktoré spadali vždy do iného štvrťroku.



Ryanair predpovedá, že v tomto finančnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2018, vykáže po zdanení zisk 1,4 až 1,45 miliardy eur a že prepraví 131 miliónov cestujúcich. Ceny letov by medziročne mohli klesnúť zhruba o osem percent.