MMF upravuje svoju prognózu: Ekonomika naberá na sile, eurozóna bude rásť rýchlejšie

Podľa aktualizovaného Svetového ekonomického výhľadu, ktorý MMF vydal v pondelok, by mal rásť globálny hrubý domáci produkt v roku 2017 o 3,5 percenta a v roku 2018 o 3,6 percenta, to sú nezmenené odhady z apríla tohto roku. "Zatiaľ čo sa riziká okolo prognózy globálneho rastu sa zdajú v krátkodobom horizonte vo všeobecnosti vyvážené, v strednodobom horizonte zostávajú so sklonu k negatívnemu vývoju," uviedol MMF v aktualizovaných prognózach, ktoré boli uverejnené v hlavnom meste Malajzie v Kuala Lumpur.

Medzinárodný menový fond upravil predpovede rastu USA na 2,1 percenta v roku 2017 a budúci rok mierne znížil svoju prognózu spred troch mesiacov z 2,5 na 2,3 percenta. Fond odmieta predchádzajúce predpoklady, že plánované stimulačné opatrenia Trumpovej administratívy by zvýšili rast v USA, najmä preto, že doposiaľ neboli zverejnené žiadne podrobnosti o týchto plánoch.

Maurice Obstfeld, ekonomický radca MMF a šéf výskumu, uviedol, že globálna ekonomika je predmetom značnej protekcionistickej rétoriky, a za príklad uvádza navrhovanú sadzbu dane z ocele dovezenej z Číny. "Čo sa stane v budúcnosti, nevieme, tieto hrozby sú v našom negatívnom myslení, nie sú včlenené do našej východiskovej (prognózy), pretože dúfame, že sa to nestane, ale tieto riziká tu sú," povedal Obstfeld na tlačovej konferencii.







MMF predpokladá, že rast v eurozóne by mal byť v roku 2018 mierne silnejší a poukázal na "pevnú dynamiku".

MMF prognózy rastu HDP v eurozóne v roku 2017 upravil na 1,9 percenta, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac ako v apríli. Medzinárodný menový fond uviedol, že rast eurozóny by bol mierne silnejší na úrovni 1,7 percenta, čo je zmena o 0,1 percentuálneho bodu spred troch mesiacov. Podľa neho očakávaný vyšší rast v eurozóne naznačuje "silnejšiu dynamiku domáceho dopytu, než sa očakávalo".

Medzinárodný menový fond zmenil svoju prognózu aj pre Spojené kráľovstvo, o 0,3 percentuálneho bodu na 1,7 percenta, pričom uviedol, že v prvom štvrťroku bola britská ekonomika vo výkone slabšia ako očakával. Svoju prognózu na rok 2018 nezmenil, zostáva na úrovni 1,5 percenta.

Medzinárodný menový fond uviedol, že očakáva mierne vyšší rast v Japonsku v tomto roku o 1,3 percenta, revidovaný z prognózy 1,2 percenta v apríli. Uvádza výraznejší rast v prvom štvrťroku, ktorý bol posilnený súkromnou spotrebou, investíciami a vývozmi. Predpoveď japonského rastu na rok 2018 sa nezmenil, zostáva na úrovni 0,6 percenta.

Pre Čínu očakával MMF v roku 2017 výraznejší rast, o 6,7 percenta, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac než v apríli. Podľa MMF by Čína v roku 2018 mala naďalej mierne klesať na 6,4 percenta, ale ako poznamenal, od aprílovej predpovede sa odhad zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu, keď očakáva, že Peking bude udržiavať vysokú úroveň verejných investícií.

Obstfeld tvrdí, že čínska ekonomická expanzia sa spomalí už v druhej polovici roka 2017, pretože čínske orgány sa snažia zvládnuť pri rýchlom raste úverov a nesplácané úvery. "V prvých dvoch štvrťrokoch tohto roka sa rast dostal na veľmi vysokú úroveň, z časti za to môže všeobecný globálny rast a nárast obchodu v Ázii. Ale je tu aj časť poháňaná rozširovaním domácich úverov, a to je segment, ktorý nás znepokojuje," povedal Obstfeld.