Kartelom nemeckých automobiliek sa zaoberá EK, žaloby budú možné

Informácie o možnom karteli nemeckých automobiliek, ktorý mal vzniknúť už v 90. rokoch, by podľa právnych expertov mohli viesť k žalobám. "Otázka znie, či sa autá pre kartelové dohody predávali v horšom technickom stave, než by boli bez nich," vysvetľuje Christian Kersting z Univerzity Düsseldorf. "To by mohol byť argumentačný základ, čo nevylučuje žaloby majiteľov vozidiel." Pred súdom však bude len veľmi ťažké preukázať vzniknutú finančnú škodu.

Časopis Spiegel priniesol informáciu, že Audi, BMW, Daimler, Porsche a Volkswagen celé desaťročia praktikovali kartelové dohody na úkor dodávateľov aj spotrebiteľov. Ak sa toto podozrenie potvrdí, bude to mať pre koncerny drahé následky. Hrozí im sankcia, ktorá by sa mohla pohybovať v rádoch miliárd eur. K tomu by sa mohli pridružiť žaloby od firiem aj súkromných osôb s možnými ďalšími nákladmi.

Prípadom sa zaoberá aj Európska komisia (EK). "Európska komisia a Spolkový protimonopolný úrad majú k tomu informácie, ktoré v súčasnosti preverujú." Brusel a národné protimonopolné úrady v týchto otázkach úzko spolupracujú, no momentálne je priskoro špekulovať.

Prezident nemeckého Spolkového združenia spotrebiteľských centrál Klaus Müller preto navrhuje, aby sa k tzv. dieselovému summitu v Berlíne (2. 8.) pripojili aj zástupcovia spotrebiteľov. "Majiteľom dieselov hrozí totálna škoda," povedal pre sobotňajšie vydanie Bildu. "Je možné, že za potenciálne nekvalitné auto zaplatili cenu, ktorú kartelové dohody premrštili."

Na summite sa má rokovať o riešeniach pre zníženie emisií dieselových vozidiel. Doteraz boli pozvaní len zástupcovia koncernov a politickej scény. Šéf VW Matthias Müller žiada aj rozhodnutie na federálnej úrovni o navrhovaných zákazoch vjazdu dieselov do miest. "Neistota je naozaj vysoká. Pociťujeme to aj na predaji dieselov, ktorý výrazne klesol," povedal pre sobotňajšie vydanie denníka Rheinische Post. Rozhodnutie na federálnej úrovni prinesie motoristom určitú právnu istotu a záväznosť. "Zákazy vjazdov považujeme za nesprávny krok. Nezabúdajte, prosím, že auto je len časť problému."