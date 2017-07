Podiel cudzincov prenajímajúcich nehnuteľnosti v Británii klesol na nové minimum

dnes 17:16 -

Podiel zahraničných vlastníkov prenajímaných nehnuteľností v Británii klesol na nové minimum. Najvýraznejší prepad ich počtu je vidieť v hlavnom meste, ktoré bolo ešte pred niekoľkými rokmi najobľúbenejšou lokalitou cudzincov na nákup realít.

Ako tento týždeň uviedla realitná spoločnosť Countrywide, v súčasnosti má z prenajímaných nehnuteľností v Británii zahraničného vlastníka len zhruba 5 % z nich. Pred siedmimi rokmi to bolo 12 %. Najvýraznejšie klesol tento podiel v Londýne, a to z 26 % v roku 2010 na súčasných 11 %. Podľa Countrywide sa pod to do veľkej miery podpísali zmeny v daňovej oblasti, ale aj neistota po minuloročnom referende o odchode Británie z Európskej únie.

Zmeny v hlavnom meste nastali aj z demografického hľadiska, pričom najvýraznejší ústup z tohto trhu je vidieť u Európanov. V roku 2010 predstavovali Európania z celkového počtu zahraničných prenajímateľov nehnuteľností 39 %, teraz je to 28 %. Na tomto trhu ich stále viac nahradzujú investori z Ázie. Mimo Londýna však aj naďalej zostávajú spomedzi zahraničných investorov najpočetnejšou skupinou s podielom 37 %.

Aj keď pokles kurzu libry po referende z júna minulého roka o odchode krajiny z Európskej únie do určitej miery zlacnil britské nehnuteľnosti, na zahraničných investorov vplýva podľa Countrywide skoršie zvýšenie daní. Navyše, v nemalej miere ich odrádza aj v dôsledku referenda zvýšená ekonomická a politická neistota.