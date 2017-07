Pokuty pre banky, ktoré sa od finančnej krízy správali nevhodne: 273 miliárd dolárov

Zdroj: moodys.com

Foto: SITA/AP

dnes 1:07 -

Za posledné dva roky sa tieto masívne rezervy bánk na súdne spory začali konečne zmenšovať. V roku 2016 banky vyčlenili iba 19 miliárd dolárov, v porovnaní s 33 miliárd dolárov v roku 2015. Najviac to bolo v roku 2014, 59 miliárd dolárov. Podľa správy Moody's americké banky sú na tom lepšie ako ich európske náprotivky. Americké banky vlani vyčlenili 2,9 miliárd dolárov na súdne spory, kým v Európe banky stále očakávajú prísne pokuty, takže si vyčlenili viac ako 16 miliárd dolárov.





Pokiaľ ide o konkrétnych veriteľov, Bank of America je pretriasaná najviac. Od roku 2008 americký bankový gigant vyčlenil rezervu vo výške 73 miliárd dolárov, za ním nasleduje JPMorgan, ktorý si rezervoval druhú najväčšiu sumu vo výške 40 miliárd dolárov. Z európskych bánk to je Royal Bank of Scotland s rezervami okolo 30 miliárd dolárov od roku 2008. Minulý týždeň musela RBS zaplatiť pokutu za predaj amerických hypotekárnych záložných listov v rokoch 2005 až 2007. RBS bola najväčšou neamerickou bankou, ktorá sa podieľala na nesprávnych postupoch, ktoré viedli ku kríze hypotekárnych úverov. Banka ešte stále čaká na osobitnú pokutu za podobné činnosti od ministerstva spravodlivosti USA. RBS, ktorá je už tri štvrťroky vo vlastníctve britských daňových poplatníkov po záchrannom pláne počas hlbokej krízy, si nedokázala pripísať ročný zisk od roku 2007.



Moody's odhaduje, že RBS, UBS, Barclays a HSBC majú okolo 9,6 miliárd dolárov v pokutách, ktoré im ešte len prídu za hypotekárne dlhopisy.



Ďalšou najväčšou oblasťou pokút bolo zavádzanie pri predaji iných finančných produktov. Tretina zaplatených pokrízových pokút sa týkala predovšetkým bánk v Spojenom kráľovstve, kde nesprávne predali poistenie na ochranu platobnej neschopnosti a za predaj produktov zaisťujúcich úroky. Britské banky už zákazníkom vyplatili približne 35 miliárd dolárov za predaj zavádzajúcich poistných produktov.

Deutsche Bank podlieha trestnému vyšetrovaniu ruských "zrkadlových obchodov" a štyria bývalí riaditelia Barclays čelia obvineniam za spôsob, akým v roku 2008 získali kapitál z Kataru. Americká Fed udelila pokutu francúzskej banke BNP Paribas vo výške 246 miliónov dolárov za "nebezpečné" obchodné. Sumy nemusia byť tak vysoké ako predtým, ale tým sa právne nočné mory bánk ani zďaleka nekončia.