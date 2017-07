Koncern Schlumberger sa dohodol na prevzatí ruskej firmy Eurasia Drilling

dnes 15:16 -

Americký poskytovateľ služieb v ropnom sektore Schlumberger sa dohodol na kúpe väčšinového podielu v najväčšej ruskej spoločnosti v oblasti prieskumu ropy a plynu Eurasia Drilling Company. Kontrolu nad ruskou firmou tak môže získať na druhý pokus. Zároveň by to bol prvý vstup americkej spoločnosti do ruského ropného a plynárenského sektora od zavedenia sankcií proti Rusku v roku 2014.

Schlumberger, najväčší poskytovateľ služieb pre ropné firmy na svete, sa dohodol na prevzatí 51-% podielu v Eurasia Drilling Company. Pôvodne sa na prevzatí časti spoločnosti dohodol ešte v roku 2015, ruský protimonopolný úrad však schválenie kontraktu odložil. Dôvodom boli obavy v Rusku, že by zahraničná firma mohla úplne ovládnuť významné aktíva v ruskom ťažobnom sektore.

Finančné podmienky nového kontraktu zverejnené neboli, ale v roku 2015, keď Schlumberger podal žiadosť o prevzatie 45,7-% podielu v Eurasia Drilling Company, bol tento podiel ohodnotený zhruba na 1,7 miliardy USD (1,48 miliardy eur). Aj v prípade novej dohody spoločnosť ešte musí počkať na súhlas ruského protimonopolného úradu.

Rusko a niektoré jeho firmy síce čelia sankciám Európskej únie, USA a niektorých ďalších štátov pre anexiu polostrova Krym a aktivity Ruska na východe Ukrajiny, sankcie sa však týkajú len niektorých oblastí energetiky. Viaceré zahraničné energetické spoločnosti sa tak rozhodli zamerať práve na oblasti, kde sankcie neplatia.

Už skôr európske ropné firmy ako Repsol, Eni a Shell oznámili projekty v oblastiach, ktoré sankcie nepokrývajú. Investície amerických firiem sú však v porovnaní s európskou konkurenciou od roku 2014 podstatne skromnejšie.

Eurasia Drilling prevádzkuje viac než 650 ťažobných zariadení na pevnine a na mori. Navyše, prevádzkuje aj väčšinu ťažobných zariadení v Kaspickom mori. Z celkovo piatich ich kontroluje až štyri.