Draghiho rally: Euro by mohlo do konca roka dosiahnuť 1,20 dolára, tvrdia analytici

Zdroj: CNBC

Foto:TASR/AP

dnes 9:26 -

Euro by mohlo dosiahnuť 1,20 dolára do konca tohto roka, tvrdia analytici vidiac vlnu pozitívnych údajov z eurozóny. Jednotná mena dosiahla dvojročný vrchol 1,1655 USD voči doláru vo štvrtok, keď predseda Európskej centrálnej banky Mario Draghi uviedol, že eurozóna vykazuje známky "nepochybného zlepšenia" a poukázala na plány začať diskutovať o možných zmenách v jej kvantitatívnom uvoľnení už na jeseň.

"Myslím si, že eurodolár sa začal dostávať do rovnováhy," povedal pre televíziu CNBC Vasileios Gkionakis, výkonný riaditeľ Unicredit. "Už dlhší čas je podhodnotené a teraz trh začal oceňovať očakávanú normalizáciu od ECB."





Draghi nestanovil časový rámec kedy ECB začne s uťahovaním. Analytici ale očakávajú, že centrálna banka v septembri oznámi plán na zníženie svojho programu spätného odkúpenia aktív od začiatku roka 2018, čo bude ešte pred tým, ako postupne začne zvyšovať úrokové sadzby počas nasledujúceho roka.

"Investori sa domnievajú, že program kvantitatívneho uvoľňovania bude počas štvrtého štvrťroka 2017 bude mesačne okresaná na 40 mld. eur, pričom zmiznú záporné sadzby. To je môj pohľad na na posledné tri mesiace a predpokladám, že QE skončí v 2. štvrťroku," predpovedá Bob Parker, člen investičného výboru spoločnosti Quilvest Investment Management.

Tieto indikácie sú pre euro pozitívne. Mena zažila po prvýkrát volatilnú jazdu od januára, z úrovne 1,0404 dolára. Vo všeobecnosti ale euro vykazovalo silný nárast voči doláru, americké mena čelí v ostatnom čase mnohým politickým prekážkam.



Aké silné dokáže byť euro?

Pre Parkera by jednotná mena mohla do konca roka dosiahnuť hladinu 1,20 USD, kým v roku 2018 sa ešte zvýši na 1,25 USD. "Podstata spočíva v tom, že všetky údaje z eurozóny ukazujú, že riziko uptrendu a deflácie je výrazne znížené, naopak nedávne údaje o maloobchodných a inflačných údajoch v USA sú slabé, čo naznačuje, že Fed zmierni zvýšenie úrokových sadzieb," povedal Parker.



Gkionakis s týmto názorom súhlasí. Aj podľa neho euro posilní, hoci jeho odhady sú miernejšie. "Myslím, že je pravdepodobné, že pôjde vyššie, ale môže sa hýbať tam a späť... Myslím si, že je celkom jasné, že hospodárska dynamika sa v eurozóne pohybuje správnym smerom. Naša prognóza je momentálne trochu opatrná - v súčasnosti ju máme vo výške 1,14 dolára do konca roka, ale určité riziká sú na vzostupe," dodal Vasileios Gkionakis.

ECB si však bude vážne uvedomovať, ako jej signály ovplyvňujú trh, a bude sa snažiť vyhnúť sa ďalšiemu jastrabiemu tónu, aký koncom júna Draghi použil počas fóra ECB v portugalskom meste Sintra. Vzápätí euro posilnilo.

Šéf pre európske trhy v BNP Paribas, Luigi Speranza, si myslí, že investori by mali očakávať, že ECB rýchlo zasiahne, ak by sa veci pohli príliš rýchlo. "Ak by euro aj naďalej posilňovalo, nebolo by pre nás prekvapujúce, keby ECB v najbližších dňoch zintenzívnila svoju rétoriku o rizikách, ktoré prinášajú prísnejšie finančné podmienky pre rast a čo je dôležitejšie pre výhľad inflácie,“ cituje Speranzu CNBC.