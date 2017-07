Ivan Štefanec: Vymáhanie nezaplatených faktúr sa musí zjednodušiť

dnes 18:46 -

Slovenská vláda by mala podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca (KDH, EĽS) urýchlene prijať legislatívu, ktorá umožní slovenským firmám jednoduchšie vymáhanie nezaplatených faktúr. Reaguje tak na výsledky prieskumu, ktoré ukazujú, že Slovenská republika je na chvoste v platobnej disciplíne v rámci Európskej únie. Následkom toho sa mnohé slovenské malé a stredné firmy dostávajú do finančných problémov a chýba im kapitál na rozvoj a zamestnávanie ďalších ľudí.

„Ficove vlády samotné idú občanom zlým príkladom, keď v kauzách, ako bol Váhostav či Eurobuilding ukázali, že neplatiť faktúry nie je nič nenormálne a nezákonné. Aj následkom toho vznikol stav, že až 26 % pohľadávok nie je zaplatených načas, čo má deštruktívny dopad hlavne na malé a stredné firmy a živnostníkov. Tí sa často aj pri menšom výpadku príjmov sami dostávajú do platobnej neschopnosti, nehovoriac už o zastavení rozvoja firmy, či prepúšťaní. Len vďaka Európskej sa zaviedlo pravidlo splatnosti faktúr do 30, respektíve 60 dní. Úlohou slovenskej vlády je prijať takú legislatívu, aby sa tieto limity v súkromnej aj verejnej sfére dôsledne dodržiavali. Súčasťou takýchto úprav by malo byť aj zjednodušenie podmienok osobného bankrotu pre tých občanov, ktorí sa do neschopnosti platiť dostali nie vlastnou vinou."

Informáciu pre TASR poskytol poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.