Trpezlivosť: ECB v júli ponechala menovú politiku bez zmeny, z vyhlásenia vypustila ďalšiu holubičiu pasáž

Zdroj: ECB

Foto: TASR/AP

dnes 14:00 -

Rozhodnutie ponechať úrokové sadzby bezo zmeny sa všeobecne očakávalo. Objem programu kvantitatívneho uvoľňovania bol ponechaný na 60 miliardách eur mesačne.

Minulý mesiac ECB z vyhlásenia vypustila pasáž, ktorá ponechávala otvorenú možnosť ďalšieho zníženia sadzieb, a tentoraz vyškrtla vyjadrenie, ktoré dávalo možnosť opätovného zvýšenia objemu kvantitatívneho uvoľňovania v prípade zhoršenia podmienok v európskej ekonomike.



Euro po menovom rozhodnutí oslabuje, na páre s dolárom sa dostalo na denné dno 1,1482 EUR / USD, pred rozhodnutím sa pohybovalo okolo 1,1498.







Čisté nákupy aktív by v súčasnom mesačnom objeme 60 mld. EUR mali pokračovať do konca tohto decembra alebo podľa potreby aj dlhší čas a v každom prípade, až kým Rada guvernérov nezaznamená udržateľnú korekciu vývoja inflácie, ktorá je v súlade s jej inflačným cieľom, uviedla tiež ECB. Ak sa výhľad stane menej priaznivým alebo ak finančné podmienky prestanú byť v súlade s ďalším pokrokom smerom k udržateľnej korekcii vývoja inflácie, je banka pripravená rozšíriť program čo do objemu alebo dĺžky trvania.







Z tlačovej konferencie Maria Draghiho vyberáme:

- Politika Európskej centrálnej banky naďalej podporuje ekonomiku eurozóny. Pokračujúce ekonomická expanzia nás uisťuje v tom, že sa podarí dosiahnuť stanový inflačný cieľ. V súčasnej situácii je však stále potrebné podporná politika.

- Pre prípad, že by sa situácia v európskej ekonomickej zhoršila alebo sa začala odchyľovať od našich projekcií, sme pripravení opäť navýšiť objem programu kvantitatívneho uvoľňovania, rovnako ako predĺžiť dĺžku jeho trvania.

- Ožívanie globálnej ekonomiky by malo podporovať export eurozóny. Nevyhnutné je ale zavádzanie štrukturálnych reforiem. Riziká pre budúci vývoj ekonomiky naďalej existujú.

- Inflácia by mala v strednodobom horizonte rásť len pozvoľna. Stále sa ale výrazne nepremieta do vývoja miezd. Podmienky pre poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom v eurozóne sú priaznivé.

- Ukazovateľ celkovej inflácie bude v najbližších mesiacoch zrejme značne volatiliný. Je ovplyvňovaný mnohými faktormi, okrem iného aj vývojom cien ropy.

- Sme si istí tým, že sa inflácia dostane na cielené úrovne, zatiaľ na nich ale nie je. To je dôvod, prečo je potrebné pokračovať s uplatňovaním podpornej ekonomiky. Dosiahnutie inflačného cieľa musia byť udržateľné.



- Musíme byť trpezliví a musíme trvať na tom, že zavádzanie štrukturálnych reforiem musí byť rýchlejšie a dôraznejšie.



- Rada ECB je jednotná v tom, že nie je na programe dňa stanovovať konkrétny dátum úpravy kvantitatívneho uvoľňovania. Naše rozhodnutia sa odvíjajú od vývoja ekonomiky, nie podľa kalendára.



V tejto chvíli sa zdá, že ECB nemusí predstaviť stratégiu ústupu od kvantitatívneho uvoľňovania na septembrovom zasadnutí, môže počkať do októbra. Zvlášť ak by aj vo svetle rýchlejšieho rastu euro ďalej silnelo. Podľa slov Maria Draghiho si ECB neželá, aby predčasným utiahnutím menových podmienok ohrozil prebiehajúce oživenie. Rast ECB vníma pozitívne a zostáva už len vyčkať kedy sa prejaví vo vyšších mzdových a inflačných tlakoch.