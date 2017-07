Nákladný život postáv z obľúbených seriálov: Ako to utiahnu?

Zdroj: NYPost

Novinárka Carrie Bradshaw, alebo Joey, ktorý sa dlhé roky snaží márne presadiť ako herec, majú byty na dobrej adrese. Mnohé seriálové postavy žijú v New Yorku. Niektoré z nich sa dlhé roky pretĺkajú po neveľmi dobre platených pozíciách kuchára, čašníka alebo dokonca prácu nemajú, napriek tomu však nedostatkom peňazí očividne netrpia a trávia snáď až podozrivo veľa času po kaviarňach.Joey si požičiava dosť peňazí od Chandlera, ale to teraz nie je podstatné.

Skúsme porovnať priemerný ročný príjem postáv z ich povolania s priemerným ročným nájmom v New Yorku. Vyjde nám, že celý rad obľúbených seriálov nezobrazuje náklady na život príliš realisticky.



V lepších newyorských štvrtiach je zvykom, že vlastníci nehnuteľností žiadajú od nájomníkov, aby ich ročný plat dosahoval 40-násobok mesačného nájomného. Nehľadiac na to, že z roka na rok stúpa. Ťažko by sa s touto podmienkou vyrovnávala napríklad Monica Gellerová zo seriálu Priatelia, ktorá sa v seriáli živí ako kuchárka. Jej ročný príjem dosahuje približne 56 319 USD. Spoločne s Rachel, Joeym a Chandlerom býva po väčšine seriálu v Greenwich Village, kde mesačný nájom izby vychádza na 1750 USD. Až v neskorších sériách sa dozvedáme, že Monikin priestranný byt kedysi patril jej prababičke a podlieha regulácii nájomného.







Podobne je na tom Carrie Bradshawová zo seriálu Sex v meste, ktorá platí mesačný nájom za svoj byt v Upper East Side asi 1 397 USD a jej ročný príjem novinárky a spisovateľky v New Yorku sa dá odhadnúť na 50 953 USD.

Rovnako ako v ďalších svetových metropolách aj v New Yorku dochádza k rýchlemu rastu cien nehnuteľností, čo sa prirodzene premieta aj do zvyšujúcich sa nájmov. Len v minulom roku bolo v New Yorku na nájomnom zaplatené 478,5 miliardy USD, čo predstavuje 3,8 % nárast oproti roku 2015, ako vyplýva z údajov portálu Zillow.



Dobre mienená rada, aby človek utratil za nájom nanajvýš 30 % svojich celkových príjmov je na mnohých miestach len ťažko realizovateľná.



V niektorých mestách USA dosahujú priemerné náklady na nájom až 38,6 % všetkých príjmov nájomcov, uvádza výskumná správa Atto Data Solutions. Vzhľadom k rastúcim nákladom sa mnoho mladých ľudí uchyľuje k spolubývaniu, či rovno zostáva aj po tridsiatke v jednej domácnosti s rodičmi. To je ale realita, o ktorej väčšina obľúbených seriálov nič nehovorí.