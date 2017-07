Gemerčania budú blokovať dopravu pod horským priechodom Soroška

dnes 13:01 -

Občania regiónu Gemer pripravujú tichý protest, ktorým chcú upozorniť na zlú dopravnú situáciu na horskom priechode Soroška v okrese Rožňava i v celom regióne. V piatok (28.7.) v čase od 16.00 do 16.30 h zastavia voľným pochodom premávku na obidvoch stranách priechodu v obci Lipovník a Jablonov nad Turňou.

Podľa jedného z organizátorov Pavla Burdigu, ktorý je zároveň primátorom Rožňavy, tým reagujú na vyjadrenie rezortu financií k výstavbe rýchlostnej cesty R2 a tunela Soroška. Útvar Hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR vo svojom stanovisku 12. júla 2017 totiž neodporučil výstavbu ďalšieho úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou je i tunel Soroška. Tento projekt nepovažujú za ekonomicky rentabilný a odporúčajú posúdiť možnosť rekonštrukcie a rozšírenia cesty I. triedy s prípadnými stúpacími pruhmi cez Sorošku.

"Táto forma protestu je zatiaľ slušná. Pristupujeme k nemu preto, že ľudia sú absolútne nespokojní s takýmto vyhlásením samotného MF SR a komisie Hodnota za peniaze, ktorí vyhlásili, že tento región alebo cesta R2 cez tento región je pre MF SR a komisiu Hodnota za peniaze nerentabilná. Nahnevalo to veľmi veľa ľudí z celého okresu, a preto sme sa rozhodli, že budeme protestovať takouto formou," povedal Burdiga.

Podľa organizátorov protestu je v regióne Gemer stále vysoká nezamestnanosť, okolo 25 percent, ktorá sa nezmení až do príchodu nových investorov do priemyselného parku v Rožňave. "Bez kvalitnej rýchlostnej cesty R2, vrátane tunela Soroška, investorom chýba potrebná logistika na pohyb tovarov a materiálov, a tak vysoká nezamestnanosť bude zrejme dlhodobo pretrvávať," uviedli organizátori protestu vo svojom dnešnom vyhlásení v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R2 v úseku Gombasek - Včeláre vrátane tunela Soroška.

Ako tvrdia, za ostatných šesť rokov sa horský priechod Soroška na ceste I/50 z hľadiska dopravnej nehodovosti zaraďuje medzi najrizikovejšie miesto na medzinárodnom cestnom ťahu E571. "Kopec spôsobuje nemalé problémy ako z hľadiska bezpečnosti, tak aj z hľadiska rýchlosti dopravy. Niekedy sa stane, že idete trištvrte hodinu z Rožňavy do Jablonova ku nám. Ten priechod je úplne upchatý," priblížil spoluorganizátor protestu a starosta obce Jablonov nad Turňou Slavomír Zubriczky.

Občania Gemera v súvislosti s dopravnou situáciou v regióne v roku 2015 podali na Úrad vlády SR petíciu s 9631 podpismi, s ktorou podľa ich slov uspeli. Teraz však reagujú na závery MF SR. "Bolo by to voči obyvateľom, ktorí sa podpísali pod petíciu, veľmi nefér a nepekné, pokiaľ by sme sa my neozvali, lebo ich zastupujeme aj dnes," dodal autor petície a spoluorganizátor protestu Peter Marko.