Warren Buffett radí mladým: Skúste byť dobrým človekom!

Zdroj: CNBC

Foto:SITA/AP

dnes 10:56 -

Buffett, ktorý spolu s Charliem Mungerom viedol Berkshire Hathaway po celé desaťročia, je známy svojimi investičnými filozofiami a minimalistickým životným štýlom. Druhou najznámejšou vlastnosťou tohto mimoriadne váženého muža je skromnosť.

Bez ohľadu na to, ako sa rozhodne nakoniec naložiť so svojou kopou hotovosti, Buffett si zvolil v obchodnom a finančnom svete model konzistencie a dlhodobého úspechu. Je jasné, že tento človek, muž vo veku 86 rokov, má dostatok skúseností, ktoré by mohol zdieľať s mladšími generáciami.

Peter Kunhardt, ktorý stojí za filmom z produkcie HBO, Becoming Warren Buffett, nedávno povedal pre televíziu CNBC, že mladí ľudia sú "obľúbenými poslucháčmi Warrena, s ktorým sa rád porozpráva". Dokazujú to aj jeho prednášky na pôde stredných škôl. "Vždy tvrdil, že chcel byť učiteľom, ak by nebol investorom," dodal Kunhardt.





Ale čo presne Buffett hovorí mladým ľuďom, ak dostane šancu sa pred nich postaviť? Kunhardt sa vyjadril, že čakal, že bude počuť konkrétne obchodné a peňažné rady. Ale Buffett namiesto toho spustil vzrušujúcu reč o tom, ako by mali byť dobrým človekom. "Celá jeho prednáška, ktorá trvala niekoľko hodín, bola o tom, ako sa stať dobrou a slušnou osobou a ako sa stanete z dobrej a slušnej osoby úspešný človek aj v podnikaní," povedal Kunhardt.

Aj keď je pekné počuť takéto rady z druhej ruky, určite je to iné počuť ich priamo z úst veľkých hráčov. Túto šancu nemajú len mladí, Buffett pravidelne prehovorí pred masívnym publikom na výročnom stretnutí akcionárov Berkshire Hathaway. Tento rok sa Buffett a Munger postavili pred takmer 40 000 účastníkov podujatia, rečnili v kuse niekoľko hodín. Dlhoroční obchodní partneri mali veľa otázok, ale zopár vecí bolo cielených na mladých ľudí. Munger, starší z dvojice, sa mierne pohoršoval. "Mám nejaké rady pre mladých. Ak máte niečo, čo skutočne chcete robiť, nečakajte, kým budete mať 93 rokov." Buffett ponúkol niekoľko vážnejších rád o hľadaní zamestnania a hľadaní uspokojivej kariéry, ku ktorej vás ťahá srdce."Hľadajte si prácu, akú by ste vzali, ak by ste nepotrebovali peniaze.“