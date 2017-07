Morgan Stanley po brexite presunie európsku centrálu do Frankfurtu

dnes 19:16 -

Americká investičná banka Morgan Stanley pre brexit presunie svoju európsku centrálu do Frankfurtu nad Mohanom, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou.

Banka by týmto krokom mala vo Frankfurte nad Mohanom vytvoriť približne 200 nových pracovných miest, povedal dnes pre agentúru Reuters zdroj. Hovorca Morgan Stanley to odmietol komentovať. Finančný ústav tak nasleduje mnoho ďalších bánk, ktoré z dôvodu vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) presúvajú časť svojich operácií z Londýna do Frankfurtu.

Finančné inštitúty operujúce v Londýne budú musieť mať od marca 2019 firmu s bankovou licenciou pre EÚ, ak budú chcieť naďalej ponúkať svoje produkty a služby v krajinách Únie. Preto mnohé inštitúty skúmajú možnosti presunu operácií do Paríža, Dublinu alebo Frankfurtu. Medzi výhody Frankfurtu patrí stabilná nemecká ekonomika, dobrá infraštruktúra rovnako ako fakt, že je to sídlo Európskej centrálnej banky (ECB).