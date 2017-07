Do roku 2021 prejde televízne vysielanie v ČR na nový štandard DVB-T2

dnes 15:16 -

Klienti mobilných operátorov v Česku sa dočkajú širších práv, zvýšia sa právomoci Českého telekomunikačného úradu a okrem toho aj pokuty operátorom. Po novom bude operátorom možné ukladať pokuty percentom z ich obratu. Skráti sa aj lehota na zmenu mobilného operátora zo 42 na 10 dní. Senát dnes bez zmeny schválil vládnu novelu zákona o elektronických komunikáciách.

Tá okrem toho rieši aj prechod na televízne vysielanie v novom štandarde DVB-T2. Táto zmena by mala divákov stáť podľa odhadov vlády asi 5 miliárd Kč (191,72 milióna eur) za nákup nových televíznych prijímačov alebo set-top boxov. S úplným prechodom sa počíta v roku 2021.

Česko sa v rámci celoeurópskej dohody zaviazalo, že terajšie televízne frekvencie odovzdá mobilným operátorom, ktorí na nich vybudujú superrýchle mobilné siete piatej generácie. Televízne vysielanie sa tak musí "presťahovať" na iné kmitočty.

Prechod na DVB-T2 si od 2,5 milióna českých domácností vyžiada nákup nových televízorov či set-top boxov. Tie súčasné nový štandard nezvládnu. Podľa odhadov vlády za to občania zaplatia asi 5 miliárd Kč. Senátor Zdeněk Nytra preto presadzoval, aby štát ľuďom na nákup nových TV prístrojov prispel. Jeho pozmeňovací návrh ale neprešiel.

"Občania budú mať 3,5 roka na to, aby sa rozhodli, či si kúpia novú televíziu či set-top box. Ten stojí len pár stoviek korún a myslím si, že za toto obdobie si na jeho nákup dokážu našetriť aj nízkopríjmové domácnosti," uviedol minister priemyslu Jiří Havlíček.

Počas obdobia 3,5 roka bude prebiehať súbežné vysielanie v novom aj starom televíznom štandarde. Vo februári 2021 sa starý signál definitívne vypne. Senátor Jaroslav Větrovský navrhol, aby sa táto lehota o rok predĺžila, ani jeho pozmeňovací návrh ale neprijali.

"Nemecko a Rakúsko tlačia na rýchle uvoľnenie televízneho pásma 700 MHz, aby mohli v plnej miere využívať nové mobilné služby na celom území štátu. V oblastiach, v ktorých ich nebudeme rušiť šírením signálu nášho televízneho vysielania, už budú používať uvoľnené pásmo pre mobilné služby od roku 2019," uviedlo v reakcii na Větrovského návrh ministerstvo priemyslu. Ako dodalo, lehotu nie je možné predĺžiť, pretože potom by Česko muselo v prihraničných oblastiach úplne vypnúť televízny signál, aby sa vysielanie z Nemecka a Rakúska nerušilo. Asi 30 % Čechov by tak mohlo prísť o bezplatný príjem televízie.

Od skrátenia lehoty na zmenu operátora zo 42 na 10 dní si vláda sľubuje posilnenie konkurencie na doteraz stojatom českom mobilnom trhu, ktorý sa so svojimi cenami mobilných služieb stále radí k najdrahším v Európe. Česi okrem toho budú môcť odstúpiť od zmluvy bez pokuty, a to v prípade, že im ich operátor zmení zmluvné podmienky.

Ďalšou podstatnou zmenou je zvýšenie pokút telekomunikačným firmám za obmedzovanie konkurentov. Namiesto terajších 20 miliónov Kč môžu zaplatiť až 10 % zo svojho ročného obratu.

Dôležitej vládnej novele pritom hrozilo, že sa vráti do Poslaneckej snemovne a do októbrových volieb ju už poslanci schváliť nestihnú. To by mohlo ohroziť proces televíznej digitalizácie a milióny divákov tak mohli prísť o bezplatný príjem televízie. Pred tým varoval minister Havlíček aj senátor za ODS Jiří Oberpfalzer. Nakoniec zákon, ktorý "zlomil väz" bývalému ministrovi priemyslu Janovi Mládkovi, bol v Senáte prijatý v podstate hladko. Za hlasovalo 50 senátorov, sedem bolo proti a 10 sa hlasovania zdržalo. Potrebný je ešte podpis prezidenta Miloša Zemana.