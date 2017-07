Každý niečo vie: Pravidelný audit zručností vám pomôže, aby ste ani v budúcnosti nezostali bez peňazí

Zdroj: quartz

Farai Chideya spojila médiá, technológie a sociálno-politické analýzy počas svojej 25-ročnej kariéry ako ocenený autor, novinár, profesor a lektor. Je uznávanou spisovateľkou New Yorskej univerzity.



V roku 2009 prišla Farai Chideya o prácu. Musela si nájsť niečo nové. Písala pre časopisy, pracovala pre televíziu a ako konzultantka na internete. Nemala stále zamestnanie, pracovala na voľnej nohe a popri tom ešte písala knihu. "Niekedy som mala v banke peniaze, inokedy som žila na dlh pomocou kreditnej karty. Inými slovami, zažila som výkyvy mediálneho sveta. Je to ťažké podnikanie."

Jej úvahy o nelineárnej profesnej trajektórii budú pravdepodobne mnohým ľuďom znieť povedome, predovšetkým pokiaľ sa skúsili presadiť v modernej zdieľanej ekonomike. Podľa trendu narastá počet ľudí, ktorí sa takto snažia žonglovať medzi viacerými pracovnými miestami niekedy aj naprieč rôznymi profesiami. Ako však píše Chideya vo svojej knihe z roku 2016, The Episodic Career: How to Thrive at Work in the Age of Disruption, aj takýto rozptýlený profesijný život vám môže priniesť obrovskú výhodu. Dokážete si dať dohromady, v ktorých zručnostiach ste doma.

"Možnosť prepojiť dva rôzne svety vám umožní maximalizovať váš profesionálny vplyv bez nevyhnutného získania úplne nového súboru zručností," hovorí Chideya. Ak pracujete v rámci zdieľanej ekonomiky, často sa ocitnete v rôznych odvetviach a organizáciách. Grafický dizajnér na voľnej nohe, ktorý má bočný príjem ako stratég sociálnych médií, môže byť napríklad schopný využiť svoje odborné znalosti ako marketingový riaditeľ na plný úväzok.





Schopnosť koordinovať prácu dvoch tímov naprieč priemyselnými odvetviami je tiež dobrou poistkou proti automatizácii, tvrdí Chideya. Vyžaduje to nielen interdisciplinárne vedomosti, ktoré môžu mať aj roboty, ale aj dávku kreativity, kritického myslenia a emocionálnej inteligencie. Takéto zručnosti sú zatiaľ pre umelú inteligenciu stále vzdialené. A všetci z nás, či už pracujeme v zdieľanej ekonomike, alebo nie, sme natoľko inteligentní, aby sme dokázali pestovať svoje vedľajšie zručnosti nad rámec tých, ktoré sa od nás vyžadujú v popise práce.

Možno si poviete, že vaše vedľajšie schopnosti siahajú maximálne tak do oblasti literatúry, alebo viete toho viac o niektorých plemenách psov. Ale Chideya hovorí, že mnohí z nás máme zručnosti užitočné pre ľudí vôkol nás, len o tom jednoducho nevieme. Pre identifikáciu príležitostí Chideya odporúča venovať sa auditu zručností každých šesť mesiacov. Nie je to nič zložité.

Najskôr si spíšete všetko, čo dokážete urobiť. Zahrňte do zoznamu akúkoľvek zručnosť bez ohľadu na to, či sa to zdá byť z profesionálneho hľadiska relevantné. Chideya na tento zoznam pridala aj varenie a fotenie. Preto neváhajte spomenúť aj také veci ako je beh na dlhé trate, či vystupovanie pred verejnosťou.

V druhom kroku sa zamerajte na okruh zručností, ktoré ste ochotní urobiť za peniaze. Chideya miluje varenie, ale nevie si predstaviť, že by mala robiť v reštaurácii. Avšak musíte to zvážiť aj ako vedľajšie zamestnanie, ako zručnosť, ktorú by ste robili na vedľajší úväzok, najmä ak vo vašej vysnívanej práci nedokážete dostatočne zarobiť.

Nakoniec si zadefinujte svoje hviezdne zručnosti, za ktoré by vám mohli zaplatiť najviac. Pri práci v hedžovom fonde bude základná zručnosť tvorba ekonomickej analýzy. S takouto zručnosťou sa otvárajú príležitosti napríklad v ekonomických médiách, vyžaduje si to ale pridanú hodnotu, podanie problematiky širšej verejnosti zrozumiteľným spôsobom.







V prípade, že váš audit odhalí možnosť kariéry na základe zručnosti, v ktorých ste dobrí, v oblasti, kde ste ochotní pracovať a navyše vám aj dobre zaplatia, je to zásah do čierneho. Ale ak vám zatiaľ nič také nevyšlo, nezúfajte, nie ste sami. Samotná identifikácia toho, aké zručnosti môžete ponúknuť, vám pomôže odhaliť nové spôsoby, ako vytvoriť mosty a rozšíriť svoje siete nad rámec vašej súčasnej práce. Ak ste asistentka, ktorá dobre hovorí pred publikom, môžete požiadať svojho šéfa, aby vás zasvätil do prípravy svojej ďalšej prezentácie. Ak mu dáte čo i len jeden užitočný tip, mohlo by vám to otvoriť dvere na novej ceste.

Ak by ste si chceli doplniť audit vašich zručností, Chideya navrhuje ročný audit, v ktorom sa pozriete na vašich súčasných zamestnávateľov a vašu širšiu oblasť pôsobenia. Následne si položíte otázku. "Má zmysel, aby som pokračoval v tejto práci, vzhľadom na moje ciele? Ak áno, ako sa môžem posunúť dopredu? "

"Najskôr musíte poznať svoje ciele. Keď som bola mladšia, vybrala som si flexibilitu a rast pred príjmom. Ako som staršia a plánujem si adoptovať dieťa, myslím, že zárobky sa čoraz viac dostávajú do mojich výpočtov," vysvetľuje Chideya. Takýto odvetvový audit vám pomôže zistiť, koľko zarábajú ľudia v porovnateľných pozíciách, a tým sa zabezpečíte, aby bol váš plat konkurencieschopný. A ak celý váš sektor prechádza otrasom, audit vám môže pomôcť zistiť, čo by mal byť ďalší krok.

"Cítila som, že žurnalistika sama o sebe nie je dostatočne stabilné odvetvie, ak sa pozriem na svoj vek a životné ciele. Mám takmer 48 rokov. Platy majú tendenciu stagnovať a starší pracovníci idú často do výpredaja. Chcela som pokračovať v žurnalistike a nájsť spôsob, ako sa venovať iným veciam." Jej zručnosti odhalili silnú pozíciu vo výučbe, takže sa začala orientovať skôr na akademickú oblasť, ale súčasne sa venovala aj žurnalistike.

"V konečnom dôsledku audity pomáhajú odhaliť to, čo dokážete na trhu úspešne ponúknuť, a zároveň to ale môže byť niečo iné, než to, čo si najviac na sebe ceníte. Musíte sa rozhodnúť. Robím jednu prácu z lásky a druhú pre peniaze? Pracujem za peniaze a dobrovoľníctvo robím z lásky? Užívam si prácu, za ktorú mi platia menej, ale som v nej šťastný každú sekundu?"

Čokoľvek si odpoviete, je to vaše rozhodnutie. Je dôležité urobiť krok späť a položiť si tieto otázky, aby vaša kariéra nestagnovala a dokázali ste sa pre budúcnosť lepšie zabezpečiť.