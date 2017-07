Striptérka radí ako uspieť v akejkoľvek oblasti: Musíte poznať svoju cenu, hlavne ak je konkurencia za každým rohom

Zdroj: marketwatch

Jacqueline Francesová, je umelkyňa a striptérka, vystupujúca pod menom "Jacq Stripper". Pracovala v desiatkach klubov a od začiatku svojej kariéry pred siedmymi rokmi a jej rukami už prešiel poriadny balík peňazí. Tridsaťročnú mladú ženu sleduje na Instagrame 67 000 ľudí, je autorkou troch kníh a kolekcie karikatúr založených na rozhovoroch, ktoré urobila s takmer 300 striptérmi z celého sveta.

Francesová získala množstvo dôležitých finančných tipov. Začalo to pred siedmimi rokmi, keď v Austrálii prišla o všetky peniaze. Rýchlo si uvedomila, že striptíz je "najlepšou prácou", akú kedy dostala. Zostala v Austrálii až do uplynutia platnosti ročného víza. Potom odcestovala do Spojených štátov a vyzliekala sa v rôznych mestách, ale často sa ocitla v New Yorku, kde sa stretla so svojou priateľkou – dnes už manželkou. Vzali sa pred troma rokmi. V súčasnosti pokračuje v práci ako striptérka a zároveň usporadúva tvorivé dielne, kde vám za 60 dolárov prezradí, "ako uspieť v akejkoľvek kariére". Pomáha účastníkom zadefinovať si ciele a uspieť pri ich dosahovaní.







Francesová v rozhovore pre marketwatch tvrdí, že so ženami sa vždy bude zaobchádzať ako s tovarom. Ženy podľa nej nikdy nedokážu zamedziť mužským pohľadom a objektivizácii. Naopak podľa nej by z toho ženy mali vedieť ťažiť. "Keď som si uvedomila, že môžem premeniť mužský pohľad na peniaze, môj život sa stal oveľa jednoduchším,“ opisuje prácu striptérky, ktorá je podľa nej rovnaká ako ktorákoľvek iná. "Musíte sa ukázať a očakávať, že to bude fungovať. Ak to fungovať nebude, nedostanete zaplatené. Musíte poznať svoju hodnotu a stanoviť si svoju sadzbu. A to je to, z čoho majú ľudia strach. Vždy je tu konkurencia, niekto za rohom, ochotný urobiť to isté a za menej.“



Každý dolár, ktorý si takto zarobí, je podľa jej slov doslova vydretý. Neexistuje žiaden pasívny príjem. Nie je to ako tradičná práca od 9,00 do 17,00, kde aj keď nepodávate stopercentné výkony, zaplatené dostanete. Často musela vopred zaplatiť za prenájom miestnosti. "Ešte len začínate a už ste v mínuse 200 dolárov, musíte si nájsť cestu, ako ich minimálne dostať späť.“

Jej odkaz pre ľudí, ktorí by chceli maximalizovať svoj príjem v zdieľanej ekonomike znie: "snažte sa o pasívny príjem. Vytvorte niečo, čo dokážete opätovne predať. Určite existuje niečo, čo vytvoríte a budete môcť z toho dlhodobejšie profitovať. A musíte veriť tomu, čo robíte. Ak veríte v daný produkt, bude ľahké ho predať."



Oblasťou, kde sa pretína zdieľaná ekonomika so sexuálnou prácou je podľa skúsenej striptérky emocionálny rozmer. "Emocionálny rozmer je ten, keď niekto nevníma čas, o ktorý vás oberá. Pričom vy ste ho mohli stráviť niečím úplne iným. Napríklad keď niekto príde do baru a vylieva si dušu barmanovi. Využíva jeho emocionálny rozmer práce. Nezaplatí terapeutovi, zájde do baru,“ vysvetľuje Francesová. Je to niečo čo sa nedá vyčísliť. V konečnom dôsledku ale viete, že aj vaša emocionálna práca má určitú hodnotu. "Ak si uvedomíte, že čas sú peniaze, asi by ste mali dostať zaplatené aj za službu, ktorú dávate, hoci ju neponúkate.“





Francesová je na voľnej nohe, ale aj tak dokáže ušetriť. Nemíňa peniaze, ktoré nemá, nenakupuje nič na úver. Pomohla je k tomu hotovosť. "Počítanie zarobených peňazí je rituál, ktorý nás koncom večera zabaví, je to súčasťou osláv toho, ako tvrdo ste v ten deň pracovali. To množstvo malých bankoviek je ľahké minúť veľmi rýchlo. Ale práve tie ma naučili, že nemôžem minúť peniaze, ktoré nemám vo svojom vrecku,“ pochvaľuje si Francesová hotovosť. Ale postupom času sa aj jej kariéra rozšírila do nových oblastí a prišli aj nové spôsoby, ako zarobiť peniaze. "Keď ma platia elektronicky, je ťažké predpovedať kedy vlastne peniaze nabehnú a koľko to v s skutočnosti bude. Vyzliekala som sa 7 rokov, takže viem, ako si zostaviť vlastný rozpočet a ušetriť, musím mať ale v rukách určitú hotovosť.“

Odmenu za striptíz vyjadruje Francesová rovnicou, ktorú ľudia z tejto branže musia akceptovať. Vysoké riziko rovná sa vysoká odmena. Poukazuje pri tom na bezpečnostné otázky a nespoľahlivý manažment klubov. "Sme ešte ďaleko od toho, aby sme ako ľudia boli rešpektovaní, striptíz je takmer ako každá iná fyzická práca v neskorom kapitalizme, vidíme, že sa nám nedostáva rešpektu za prácu, ktorú robíme.“





Okrem charakteru práce poukazuje Francesová aj na rozdiel pohlaví. "Ak ste žena, mali by ste vedieť, že nedostane spravodlivo zaplatené. Som v odvetví, kde prevládajú ženy, ale 99,9 % mojich klientov sú muži a väčšinou vysoko postavení muži, ktorí nemajú dostatok žien. Patriarchát má strach z ženskej moci, a preto sa hanbí priznať zisk ženám za to, čo muži očakávajú, že dostanú zadarmo. Mzdová medzera je veľmi príznačná, a to aj v prípade, že pracujete v priemysle, kde je zastúpené predovšetkým nežné pohlavie.“