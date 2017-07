Ceny, ktoré vás usadia: Prehľad služieb v krajine, kde zdieľaná ekonomika skutočne funguje

Zdroj: CNBC

Zdieľaná ekonomika je fenomén, ktorý naberá na popularite nielen v komunistickej Číne. Ide o celosvetový jav, v ktorom technicky zdatní spotrebitelia hľadajú dostupné finančné prostriedky. Kľúčovým rozdielom, čím sa tá čínska odlišuje, je úloha mobilných technológií. "Zdieľaná ekonomika je v Číne tak silná kvôli bezhotovostným transakciám," povedal pre televíziu CNBC Andrew Atkinson, marketingový manažér poradenskej spoločnosti China Skinny. Atkinson poukazuje na popularitu mobilných aplikácií v Číne ako faktor uľahčujúci rast v tomto segmente, kde si dokážete požičať skutočne všetko. Od bicyklov, cez dáždniky až po akumulátory.

Start-up E Umbrella môže prísť o väčšinu zo svojich 300 000 dáždnikov, ktoré prenajímala v Číne. Počiatočné investície dosiahli 10 miliónov juanov (približne 1,28 milióna eur). Firma zákazníkom účtuje 19 jüanov (2,45 eura) ako zálohu a za 30 minút využívania dáždnika pol juana (0,06 eura). Jeden dáždnik vyjde pri strate alebo odcudzení spoločnosť na 60 jüanov (7,73 eura), napriek stratám ale plánuje do konca roka pridať ďalších 30 miliónov kusov.







Bicykle

Približne 30 spoločností ponúka na čínskom trhu nejakú formu služby zdieľania bicyklov. Mobike a Ofo sú najobľúbenejšie začínajúce firmy. Ale konkurenčný priestor dokáže prilákať množstvo ďalších menších hráčov. Vzhľadom na mimoriadne nízke ceny, ktoré používatelia platia, obchodné modely používané firmami na zdieľanie bicyklov v dlhodobom horizonte viedli k pochybnostiam o ich udržateľnosti. V Číne totiž po registrácii používatelia zaplatia za 0,5 hodiny za používanie bicykla len 0,5 juana (0,06 eura). Spoločnosti na zdieľanie bicyklov ponúkajú aj hotovostné odmeny, ak dá niekto prednosť jazde na "bonusových bicykloch". Vrásky na čele sa objavili pri startupe Wukong Bicycle po šiestich mesiacoch prevádzky. Neschopnosť vybaviť svoje bicykle systémom GPS vyústila do kolapsu, keď firma prišla o 90 percent svojho inventára. Ďalším príkladom zlyhania bolo nasadenie bicyklov v kopcovitom meste Chongqing, ktoré nebolo ideálne na cykloturistiku, ako uviedla čínska tlačová agentúra Caixin. Napriek tomu zostáva presvedčenie, že hovoriť o bubline pri biznise s požičiavaním bicyklov nie je na mieste. "Určite sa objavujú otázky ohľadom toho, ako sa dajú zarobiť peniaze pri 0,5 juane za výlet... Pri obrovskej investícii, tieto spoločnosti nehľadajú naliehavo zisk, skôr sa púšťajú do boja o rozšírenie svojho podielu na trhu," vysvetlil Atkinson.







Lopty

Firma Zhulegeqiu (v preklade prenájom lopty) debutovala v apríli tohto roka v meste Jiaxing v provincii Zhejiang a odvtedy sa rozšírila do veľkých miest vrátane Pekingu, Šanghaja a Chang-čou. Ak si chcete požičať loptu, stačí si zoskenovať QR kód, ktorý nájdete na skrinkách na zdieľanie basketbalovej lopty, ktoré sa často nachádzajú v blízkosti ihriska. Platby prebiehajú pomocou služby WeChat. Užívatelia na začiatku museli zaplatiť zálohu vo výške 29 jüanov (3,74 eura), ale zakladateľ spoločnosti povedal, že zálohu museli dvihnúť na 69 jüanov (8,89 eura). Poplatky za prenájom sa líšia, za hodinu používania zaplatíte najmenej jeden juan (0,13 eura). Študenti za prenájom neplatia.







Lôžka

Zdieľaná ekonomika ponúka možnosti aj pre tých, ktorí nemajú problém so zdielaným lôžkom. V Číne ide o kapsule na spanie. Xiangshui Space prenajíma takéto bunky na oddych za 10 juanov (1,29 eura) za hodinu. Miestne médiá však uviedli, že reťazce v Pekingu a Šanghaji boli uzavreté z dôvodu absencie príslušných povolení. Tieto boxy sú navrhnuté v štýle sci-fi filmu, sú vybavené USB portom, svietidlom na čítanie, aj elektrickým ventilátorom, píše South China Morning Post. Predtým, než úrady oddychové boxy zatrhli, najnovší prírastok do množiny zdieľanej ekonomiky získal ohromný ohlas. Všetkých osem prevádzok v Pekingu hlásilo plnú obsadenosť počas špičkového obdobia.







Elektrické vozidlá

Zatiaľ čo zdieľanie áut je zatiaľ ešte hudbou ďalekej budúcnosti, čínske start-upy čas nestrácajú. Ponúkli zdieľanie elektrických vozidiel. Takouto službou je napríklad EvCard, ktorá ponúka okrem čínskych elektromobilov aj výkonnejšie kúsky ako sú vozidlá Tesla alebo BMW. Tie sú už ale samozrejme v inej hladine poplatkov za prenájom. Po zaplatení zálohy okolo 1000 jüanov (128,88 eura) zaplatí používatelia EvCard za prvú pol hodinu používania 15 jüanov (1,93 eura). Každá ďalšia minúta stojí 0,5 juana (0,06 eura), pričom za denné využitie zaplatíte maximálne 180 juanov (23,20 eura). To je často lacnejšie ako cestovanie taxíkom. Zatiaľ čo spoločnosť EvCard využíva model siete staníc, v rámci ktorej majú používatelia navštíviť konkrétne miesta, aby si mohli prenajať alebo odovzdať prenajaté autá, ostatní využívajú model, kedy užívatelia môžu zaparkovať auto v akejkoľvek lokalite. Ďalšou spoločnosťou je Gofun Chuxing, ktorý má v Pekingu flotilu 1100 elektrických vozidiel. Konkurenčné TOGO, poskytuje užívateľom možnosť výberu zelených modelov alebo štandardných variantov poháňaných benzínom. Široká škála ponuky, hlavne ak si vezmeme plánované zavedenie kvót v Číne na elektromobily vyrobené v zahraničí. Šanghaj International Auto City Group je projekt miestnej samosprávy na vybudovanie fabriky na výrobu elektromobilov v meste, tá stojí aj za zavedením služby EvCard. Ide o kroky vlády, ktorá sa presadzuje v boji proti zmene klímy na globálnej scéne.





Batérie

Zdieľané prenosné akumulátory sú ďalšou komoditou, ktorú si môžete zapožičať na najväčšom trhu smartfónov na svete. Nováčikovia v tomto sektore sú Ankebox a Laidian, ponúkajú prenosné batérie na miestach, ako sú nákupné centrá, reštaurácie a iné verejné priestory. Používatelia si prenajímajú batérie na základe už spomenutého zoskenovania QR kódu do mobilnej aplikácie. Poplatky za prenájom sa pohybujú okolo 0,5 juana (0,06 eura) za polhodinu využívania zapožičaného zdroja energie. Konkurencia je aj tu neľútostná, niekoľko start-upov na zdieľanie akumulátorov už svoju činnosť ukončilo, väčšinou z dôvodu súdnych procesov týkajúcich sa porušovania patentov. Zatiaľ čo miestne médiá spochybnili obchodný potenciál začínajúcich podnikov na zdieľanie batérií, zdá sa, že tieto firmy nemajú problémy so získavaním finančných prostriedkov. Laidian si dokázal zabezpečiť 20 miliónov dolárov cez fundraising na začiatku tohto roka, Ankebox získal 14 miliónov dolárov prostredníctvom podobného fondu na internetovej stránke DealstreetAsia.