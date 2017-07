Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa posunula k 49 USD/barel

dnes 18:31 -

Ceny ropy zaznamenali mierny rast, pričom cena ropy Brent sa posunula bližšie k hranici 49 USD za barel (159 litrov). Na trhy ešte stále do určitej miery pôsobia informácie z konca minulého týždňa, že americké ťažobné firmy pridali do prevádzky menej ropných vrtov, než sa čakalo. To signalizuje, že produkcia v USA by v najbližšom období nemala prudko rásť.

Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, počet aktívnych ropných vrtov vzrástol v týždni do 14. júla len o dva a celkový počet aktívnych ťažobných vrtov dosiahol 765. Za posledné štyri týždne sa tak počet spomínaných vrtov zvýšil týždenne v priemere o päť, čo je najpomalšie tempo zvyšovania počtu aktívnych ropných vrtov od novembra minulého roka.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 16.59 h SELČ o 6 centov na 48,97 USD (42,72 eura) za barel. Mierne vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom. Zvýšila sa o cent na 46,55 USD/barel.