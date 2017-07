Ako zmeniť fungovanie kapitalizmu: Vytvorme akciový trh aj pre fyzické veci

Zdroj: quartz

Potrebujeme akciové trhy pre čokoľvek. Nech už je to vaša odborná znalosť z oblasti športu alebo automobilov, módy alebo hudby. To všetko môže byť konkurenčnou výhodou pri hľadaní príležitostí pre trhové arbitráže. Bolo by to podobné, ako keď Uber dokáže urobiť z akékoľvek auta taxík, alebo Airbnb z vášho domova hotel. Sú tu isté veci, ktoré už vlastníme. Je na čase ich nechať pracovať ako aktíva. Spustiť skutočný "akciový trh vecí".

Jedným zo spôsobov, akým sa veci dostávajú k novým majiteľom, je on-line trhovisko ako napríklad eBay. Akciový trh ale znamená odklon od vlastného stanovenia cien pre jednotlivé položky, smerom k univerzálnej cene, čo by znamenalo výmenný obchod na základe známej cenovky. To sa ale nedá upltniť vždy a všade. Pri nehnuteľnostiach je napríklad takmer nemožné uskutočniť výmenu, pretože každá nehnuteľnosť je jedinečná. Nehnuteľnosť sa ale neobchoduje tak často ako iné aktíva, podobne ako zriedkavé umenie a iné veci, ktoré sú jedinečné. Označujú sa za "neoceniteľné" práve preto, že sa im len veľmi ťažko určuje cena.

Niekde medzi mimoriadne transparentnými, vysoko objemnými a vysoko komoditnými trhmi s akciami, dlhopismi, menami a inými komoditami a netransparentným, maloobjemným, unikátnym trhom s nehnuteľnosťami sa nachádza trh pre skoro všetko ostatné. Sú tenisky viac ako lieky alebo akcie? Tenisky je ťažké rýchlo premeniť na hotovosť. Je to však príznakom toho, že tu nie je trh pre tenisky. Nemôžu za to tenisky samotné. Namiesto toho sa musíme pozrieť na trhové rozdiely súvisiace s tovarom, nie na to, ako svet správne alebo nesprávne vytvoril trhy pre ne.

Na prvý pohľad je zrejmé, že ak vlastníte akcie, nemáte nič fyzické. Akcie aj tenisky sa obchodujú na sekundárnom trhu. Pokiaľ si nekúpite akcie počas počiatočnej verejnej ponuky (IPO), kupujete akcie, ktoré vlastní niekto iný. V oboch prípadoch nájdeme aj vnútornú hodnotu, aj keď tenisky majú v skutočnosti aj inú výhodu. Ak Nike pôjde do krachu, vaše Air Jordans budú mať stále hodnotu, aj keď vaše akcie Nike sa stanú bezcenné. Obe majú tie dostatočný objem na to, aby si zaslúžili svoj trh - existuje viac ako jedna miliarda akcií Nike a stovky miliónov tenisiek.





Najdôležitejšia je ale štandardizácia. V skutočnosti ide o definíciu komodity, ktorá je zameniteľná s inými komoditami rovnakého druhu. Na burze v New Yorku sú všetky akcie spoločnosti Nike v rámci svojej triedy akcií totožné. Jedna nie je viac opotrebovaná ako druhá, a rolu nezohráva ani veľkosť, teda či je to 8,5 alebo 11-ka. Druhý veľký rozdiel je pravosť. Falošné akcie sú irelevantné, kúpili by ste si akcie Nike od niekoho, kto vám ich ponúkne na eBayi?

To by ale znamenalo isté obmedzenia. Buď by musel byť všetok obchodovaný tovar overovaný, alebo by sa mohlo obchodovať iba s novými, neopotrebovanými teniskami. Ale v prípade výrobkov ako sú hodinky a kabelky, by takéto obmedzenie oklieštilo ponuku na trhu. A to by bol problém. Posúďte sami. Nike chce zarobiť peniaze, ponúkne svoje akcie, alebo tenisky. Ľudia si kúpia akciu od Nike na burze alebo tenisky v obchode. Následne sa už cesty rozchádzajú. Pokiaľ ide o akcie, ak sa už raz dostanú na trh, pokračujú v obchodovaní s transparentnými cenami. Ceny tenisiek sa odvíjajú od prístupu ich majiteľov k nim. Ak niekto napíše, že sú „ako nové“ môže to znamenať, že má od nákupu odložený pár na policu bez toho, že by vôbec otvoril škatuľu. Ale niekto iný napíše „ako nové“, hoci ich nosil výhradne do blata. Takže, sekundárny trh pre tenisky a všetky ostatné "veci" je v tomto smere dosť podstatný.



Pri pohľade na údaje o predaji desiatok tisíc kabeliek, ako aj pri zverejňovaní cien naprieč desiatkami maloobchodníkov s kabelkami na internete, vidíme, že cena nijako nekoreluje s neistou definovanou úrovňou "ako nová". Napríklad kabelka Louis Vuitton sa bude v priemere predávať za 51 % svojej pôvodnej maloobchodnej hodnoty bez ohľadu na to, či je „v dobrej kondícii“, "excelentnej", alebo "primerane opotrebovaná". To je pre kupujúcich nešťastné riešenie, pretože je veľmi ťažké zistiť, čo je vlastne spravodlivá cena. Ako budete vedieť či je kabelka predražená, ak máte k dispozícii informácie, že taška Louis Vuitton Monogram Canvas Neverfull v stave "takmer ako nová" je za 695 dolárov a iná verzia toho istého výrobcu, ale so škvrnami a príznakmi ťažkého opotrebenia je za 680 dolárov? Ako zistíte , že nová taška je pre vás výhodná kúpa, alebo, že tá opotrebovaná je vlastne predražená?





A takýchto problémov je v skutočnosti viac. Spoločnosť StockX sa pozrela na stovky kategórií produktov a hodnotila ich na základe ich vhodnosti z obchodného hľadiska, ako aj toho, či je možné ľahko pre ne vytvoriť akciový trh. Napríklad víno a rôzne zákony o alkohole, či skutočnosť, že približne 95 % predaja vína tvorí víno lacnejšie než 10 dolárov. Prístup, aký by sme chceli uplatniť pri kabelkách skrátka nie vždy funguje. Doteraz existujúci trhový mechanizmus sa nedá uplatniť pre "akciový trh vecí" bez normalizácie teórie kvality. Všetky hodinky, či kabelky v top stave by mali mať rovnakú cenu. Dáta takéto ohodnotenie podporujú, ale v skutočnosti to majú v rukách ľudia.

Predpokladajme, že všetko funguje. Ak by každá domácnosť mohla mať pre svoje veci živé portfólio, ako by to dokázalo zmeniť spoločnosť? Dnes nedokáže jednotlivec, ani rodina získať finančné prostriedky bez vlastného kapitálu. Kto sa za vás zaručí okrem rodiny a priateľov? Objavujú sa spoločnosti, ktoré dokážu ponúknuť osobné úvery s úrokovými sadzbami založenými na netradičných indexoch. Medzi ne patrí napríklad index, ktorý váš rating ovplyvní na základe toho, kam ste chodili na vysokú školu. Reputácia je ako pri firme značka, niekedy lepšia, inokedy horšia. Pri vytváraní "akciového trhu vecí" staviame na dôvere. Väčšina ľudí dnes nedokáže získať pôžičku založenú na značkovej kabelke, či iného tovaru, ktorý má doma. Ale ak by hodnota týchto položiek bola stabilná a transparentná, možno by to jedného dňa mohlo byť inak.