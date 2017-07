Obchod, či špekulácia? Tajomní noví miliardári bohatnú vďaka kryptomenám

Zdroj: bloomberg

Jediná indícia o tejto osobe alebo osobách, okrem virtuálnej peňaženky s identifikačným kódom 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184, vyšla 11. júla na Instagrame. Niekto sa na sociálnej sieti pochválil, že dokázal z digitálnej meny Ether vytĺcť až 413 percentný zisk.

"Mám veľa súkromných správ, v ktorých sa ma pýtajú, koľko tejto virtuálnej meny mám," píše sa v príspevku s fotografiami, ktoré údajne zachytávajú hardvér, ktorým sa podarilo kryptomenu vyťažiť. Ale skôr to vyzerá, že to nie sú skutočné zábery, ale fotky z inej webovej stránky. "Jednou z úžasných vecí v prípade siete Ethereum je to, že všetky peňaženky na celom svete sú transparentné a otvorené pre každého, aby do nich nazrel. A toto sú úspory v mojej peňaženke."

Skrytá identita je populárnou črtou sveta virtuálnych peňazí. Dnes, keď celková hodnota kryptomien, ako je Bitcoin a Ether, dosiahla 6. júna viac ako 100 miliárd dolárov a približuje sa k trhovej hodnote spoločnosti McDonald's Corp., príslušné regulačné orgány tvrdia, že by mal nastať čas prepojiť ID peňaženiek s aktuálnymi ľuďmi. Anonymita je tŕňom v oku od čias, keď začiatkom tohto desaťročia Ross Ulbricht, využil Bitcoiny na pranie špinavých peňazí a obchodovanie s drogami. Nakoniec za tieto činnosti dostal doživotie.

To ale neznamená, že 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184, alebo iné subjekty, musia nutne robiť niečo nezákonné. Ale nedostatočná transparentnosť môže zhoršiť nepredvídateľný pohyb ceny.



Napríklad hodnota Etheru vzrástla z približne 8 dolárov za jednotku na začiatku roka, na úroveň 400 dolárov v júni. Ether v nedeľu oslabil a predával sa za 155 USD. To je až o 60 % menej ako 13. júna, keď hodnota meny dosiahla 395 USD.



Ether sa začiatkom týždňa obchodoval za približne 159 dolárov, čo je o 60 percent menej ako rekordná úroveň 420 dolárov z 12. júna. Ale stále rast predstavuje až 1800 percent ročne.





Nedostatok transparentnosti by tiež mohol potlačiť presadzovanie on-line peňazí podľa návrhu zákona, ktorý vydal Európsky parlament tento rok v marci. "Vierohodnosť virtuálnych mien sa nezvýši, ak sa používajú na trestné činy," uvádza sa v návrhu. "V tejto súvislosti sa stáva anonymita skôr prekážkou ako výhodou pre virtuálne meny" a ich potenciálnou budúcou popularitou.

Ľudia na trhu s kryptomenami veľmi radi využívajú pseudonymy. Nebolo to inak ani v prípade vynálezcu Ethea, 23-ročného Vitalika Buterina. Svoj softvér vydal v roku 2015, krátko na to sa, ako to už v tomto biznise chodí, na univerzitné štúdiá vykašľal. "Jednou z jej najdôležitejších vlastností virtuálnych mien je, nemáte totožnosť," povedal Spencer Bogart, vedúci výskumu zo spoločnosti Blockchain Capital. "Toto finančné súkromie je skutočne dôležitou vlastnosťou."

Ether je druhá najpopulárnejšia kryptomena po Bitcoinoch. Používa sa na platby za aplikácie alebo programy, ktoré bežia na blockchain sieti Ethereum. Zabezpečený zoznam transakcií možno zdieľať. To umožňuje používanie "smart kontraktov" alebo častí počítačového kódu, ktoré umožňujú, aby podmienky dohôd sa automaticky dodržiavali. Blockchain má potenciál od základov zmeniť štruktúru podnikania a oblasť financií tým, že umožňuje okamžité zúčtovanie za aktivity ako sú bankové prevody a obchody s cennými papiermi. Veľkí hráči, ako je JPMorgan Chase, BP, Microsoft, či ING, patria medzi tých, ktorí novými možnosťami vážnejšie experimentujú.

Súčasná hodnota všetkých vyťažených etherov je 23 miliárd dolárov, čo znamená, že desiatky elektronických peňaženiek skrývajú v sebe deväťmiestne sumy. Mnohé z nich by mohli byť podľa agentúry Bloomberg patriť jednotlivcom. Jednotlivci môžu mať dokonca viac peňaženiek.

Pravdepodobnými kandidátmi na kryptomiliardárov sú manažér hedžových fondov. Napríklad Michael Novogratz, či Joseph Lubin.



Novogratz je bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Fortress Investment Group, pracoval aj pre Goldman Sachs. Minulý mesiac sa vyjadril, že ​​má 10 percent svojho čistého imania investovaných do virtuálnych peňazí. To je podiel v hodnote najmenej 90 miliónov dolárov, vzhľadom na čisté imanie odhadované na 925 miliónov dolárov, podľa indexu Bloomberg Billionaires. Novogratz to odmietol komentovať. „Kryptomeny by sa mohli stať odvetvím s priemerom 5 biliónov dolárov, ale potrebujú rozvinúť dobré obchodné princípy, aby uspokojili regulačné orgány a poskytli potrebnú legitímnosť,“ povedal Novogratz 27. júna na konferencii fintech v New Yorku.

Joseph Lubin je niekdajší vysokopostavený manažér spoločnosti Ethereum Switzerland GmbH, ktorá vyvinula softvér pre kryptomenu. Lubin by mohol mať, podľa slov niekoľkých investorov, až stovky miliónov dolárov v podobe etheru. Ani tento kanadský podnikateľ sa k otázke ohľadom množstva virtuálnych peňazí v jeho peňaženke nevyjadril. "Dlhodobejšia vízia posúva základné transakčné prvky našej spoločnosti z analógových systémov na natívne digitálne bezdotykové," povedal Lubin 21. júla pre agentúru Bloomberg.

Vitalik Buterin sa minulý mesiac vo svojom príspevku na reddite priznal, že jeho podiel v ethere sa rovná približne 117 miliónom dolárov, ako to prepočítala agentúra Bloomberg.

Tak ako aj Bitcoin aj ether sa snaží prelomiť povesť, že kryptomeny sú ohrozené kybernetickýmiútokmi a technologickými prekážkami. Rýchly prepad minulý mesiac ukázal, ako môže hodnota kryptomeny raketovo prepadnúť na iba 10 centov, než sa odrazí na približne 300 dolárov.

"Dostáva sa nám veľa ponaučenia z týchto lekcií," povedal Peter Denious, šéf globálneho rizikového kapitálu v spoločnosti Aberdeen Asset Management v Stamforde v štáte Connecticut. "Musíme prísť o veľa peňazí predtým, než dokážeme zarobiť veľa peňazí.“



Výpredaje kybernetických mien sú tak ďalšou pripomienkou, že aj napriek veľkému a sľubnému potenciálu týchto nových typov digitálnych aktív zostávajú stále veľmi špekulatívnymi nástrojmi. Trhy okolo nich sú stále pomerne nezrelé a nelikvidné, čo spôsobuje mimoriadne výkyvy pri obchodovaní.