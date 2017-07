Hollywood má problém, priveľa zlých filmov

Zdroj: the atlantic

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 9:51 -

Keď sa pozrieme na tržby z filmov, ktoré v USA dorazili v júni do kín, mohli by sme dospieť k jednoduchému záveru: Hollywood má problém so svojimi filmovými franšízami. Lenže takýto záver by ignoroval tohtoročné úspechy, ktorými boli filmy ako Logan, Strážcovia Galaxie Vol. 2 či Wonder Woman. Namiesto problémov s franchisingom sa tak zdá, že Hollywood má problém tradičný: často robí zlé filmy.

Doteraz sa na malý záujem divákov v USA dalo reagovať s tým, že hlavná je návštevnosť v krajinách, ako je Čína. Lenže aj tam začína byť citeľný odklon od neustále sa opakujúcich akčných filmov. Anonymní šéfovia filmových štúdií sa dnes často vyhovárajú na to, že návštevnosť kín negatívne ovplyvňuje kritika na internetových stránkach akou je Rotten Tomatoes. Títo ľudia tvrdia, že kedysi to tak nebolo, ale takéto oháňanie sa minulosťou je smiešne. Predtým by totiž bol len ťažko nakrútený piaty diel Pirátov z Karibiku po tom, čo ten štvrtý ani zďaleka nepokryl svoj obrovský rozpočet. Len ťažko by bola za bezpečnú stávku považovaná Pobrežná hliadka. Diváci sa týmto dielam v minulosti nevyhýbali kvôli kritike na internete. Proste o ne nemali záujem.





Je pravda, že zatiaľ poslední Piráti z Karibiku, piaty diel Transformerov či ďalšie verzie Múmie si vedú dobre v zahraničí. Tento úspech bráni tomu, aby sa z nich stali úplné finančné katastrofy. Aj tak sa ale ich návratnosť drží znateľne pod očakávaniami a nedosahuje návratnosť prvých dielov týchto filmových sérií. A zdá sa, že to isté bude platiť o "Ja zloduch 3". Americké štúdiá sa síce snažia eliminovať prepady tržieb v USA tým, že so svojimi filmami skúšajú zaplaviť čínsky trh. Zdá sa však, že čínsky divák už začína mať americkej produkcie dosť.

Najväčšie zisky tento rok si zatiaľ pripísali nízkorozpočtové filmy Uteč (Get Out) a Rozpoltený (Split). Dobre sa darí aj niektorým nákladným pokračovaniam existujúcich franšíz. Publikum nie je ale zvedavé na neustále opakovanie toho, čo už raz videlo a o čo už stratilo záujem. A zatiaľ stále nie je jasné, či je Hollywood schopný brať túto novú situáciu vážne.