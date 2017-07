dnes 11:46 -

Čínska ekonomika sa v 2. kvartáli pravdepodobne spomalila, keďže vláda v Pekingu sa snaží obmedziť rizikové úvery. Aj pokles investícií si vyžiadal svoju daň. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu medzi poprednými analytikmi.

Experti predpovedajú, že výkon druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa v období apríl-jún zvýšil o 6,8 %.

V prvých troch mesiacoch tohto roka čínska ekonomika expandovala o 6,9 % a prekonala aj odhady analytikov.

Čína zverejní oficiálne údaje za 2. kvartál v pondelok 17. júla. Ázijskú ekonomiku v uplynulých rokoch ťahali investície do infraštruktúry, ktoré však prispievajú k rastu jej dlhu, a tiež do nehnuteľností. Varovanie pred možnou finančnou krízou však podnietilo Peking, aby to zastavil.

Agentúra Fitch Ratings tento týždeň upozornila, že rastúci dlh Číny by mohol spôsobiť "ekonomické a finančné šoky", ale zatiaľ krajine ponechala rating na úrovni A-plus.

Ale Moody's v máji po takmer troch desaťročiach zhoršila Číne rating dlhodobých devízových záväzkov a záväzkov v domácej mene na A1 z doterajšieho stupňa Aa3. Dôvodom sú obavy z prasknutia úverovej bubliny a spomaľovanie ekonomiky.

Analytici očakávajú pokračovanie doterajšieho trendu, teda spomaľovanie čínskej ekonomiky aj v tomto 2. polroku 2017 práve pre spomaľovanie realitného trhu a sprísnenie likvidity. Ale zároveň predpovedajú, že pokles hospodárskeho rastu bude len mierny, lebo čínski politici sa pripravujú na dôležitý kongres Komunistickej strany.

Vláda v Pekingu znížila svoj cieľ pre hospodársky rast v tomto roku na 6,5 % po tom, ako čínska ekonomika vlani expandovala o 6,7 %, čo bol jej najslabší výkon za viac ako štvrťstoročie.