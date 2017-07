Slovenská správa ciest chystá celoštátny dopravný prieskum

dnes 14:31 -

Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejnú súťaž na vykonanie celoštátneho smerového dopravného prieskumu v roku 2017. Za poskytnutie tejto služby predpokladá vynaložiť predbežne 2,06 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (2,47 mil. eur vrátane dane). Zákazka by mala trvať od 1. septembra tohto roka do konca budúceho roka a cestári ju chcú financovať z vlastných zdrojov a zo štátneho rozpočtu. Lehota na predkladanie ponúk je 16. augusta, platiť musia minimálne do konca aktuálneho roka.

Údaje o dopravných prúdoch budú slúžiť pre plánovaciu a investorskú činnosť v cestnom hospodárstve, pri výstavbe obchvatov miest ako aj pre určenie priorít modernizácie, resp. rekonštrukcie existujúcich ciest prvej triedy. "Využitie údajov sa predpokladá aj pri definovaní obchádzkových trás v prípade rozsiahlych dopravných obmedzení. Na základe znalostí o smerovaní dopravy je možné optimalizovať vplyv vonkajších dopravných vzťahov na vnútorný komunikačný systém miest a definovať prevládajúce dopravné prúdy v rámci územia SR," oznámila SSC.

Rozsah a štruktúra prieskumom získaných výstupných dát má podľa cestárov svoje opodstatnenie aj pre účely stanovenia strategického rozvoja cestnej infraštruktúry na národnej úrovni s presahom na tvorbu koncepcií v rámci európskeho dopravného priestoru.

Uchádzači majú preukázať, že v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania poskytli minimálne tri obdobné služby v celkovom objeme najmenej 800 tis. eur a súčasne cena jednej zákazky z referencií bola aspoň 200 tis. eur bez DPH.

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy k 1. januáru 1996. Spravuje cesty prvej triedy a vykonáva pre ne investičnú činnosť. Generálne riaditeľstvo SSC je v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky majú zastúpenie v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Investičná výstavba a správa ciest (IVSC) Bratislava má na starosti cesty prvej triedy v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, IVSC Žilina v Žilinskom a Trenčianskom kraji, IVSC Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji a IVSC Košice v Košickom a Prešovskom kraji.