Pacientom s Parkinsonovou chorobou sa nepozdáva novela o rozsahu úhrady liekov

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, bude mať priamy negatívny finančný dopad na pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou. Konštatovala to Spoločnosť Parkinson Slovensko v otvorenom liste premiérovi Robertovi Ficovi.

"Absolútne nemôžeme súhlasiť s tým, aby boli realizované legislatívne zmeny, ktoré nepriaznivo zasiahnu pacientov, ktorí nielenže statočne bojujú so svojou chorobou, ale väčšina z nich patrí zároveň aj medzi ľudí, pre ktorých je vzácny doslova každý cent, každé euro. Nie je férové, ak sa pacient má stať rukojemníkom úzkej skupiny ľudí, ktorá disponuje právomocou meniť zákony a má byť neustále v strehu, akým novým, finančným bremenom ho zaťaží štát neodbornými zásahmi do legislatívy," píše sa v liste.

Podľa predsedníčky spoločnosti Kataríny Félixovej v prípade, ak by sa zaviedla do praxe spoluúčasť pacientov na liečbe, a to až do možnej výšky 25 %, čo by mohlo nastať napríklad pri liekoch, ktoré sú na trhu 24 mesiacov a zdravotné poisťovne v tom prípade môžu uhradiť maximálne 70 % z ceny lieku, znamenalo by to, že sa pre mnohých pacientov účinná liečba stane v podstate nedostupnou. "Pri najlepšej vôli porozumieť zámerom ministerstva zdravotníctva, ktoré ešte stále nechceme považovať, že sú tvorené s cieľom poškodiť zdravie a ohroziť životy slovenských pacientov, však musíme vyjadriť obavy aj z navrhovanej 5-percentnej povinnej spoluúčasti poskytovateľov, teda zdravotníckych zariadení, na úhradách liekov," dodala Félixová.

Nariadila by sa tak podľa nej finančná spoluúčasť zariadeniam, ktoré sú dlhodobo neschopné udržať si aspoň vyrovnané hospodárenie a pri súčasne nastavených podmienkach absolútne nepočítajú s podieľaním sa na úhradách liekov pre pacientov. "Skutočne takto nastavené a rokmi vedené subjekty majú byť pre nás zárukou, že sa nám dostane liečba, na ktorú máme právo? Skôr je možné očakávať, že z dôvodu ďalšieho nárastu v niektorých prípadoch v súčasnosti už obrovských dlhov, jednoducho prestanú lekári objednávať lieky na výnimku, a to by bol pre mnohých veľký úder," upozornila spoločnosť.

Organizácia považuje spomínané zmeny za nezodpovedné a v rozpore s realitou. "Čo nás vedie k úvahe, či predkladatelia skutočne rozumejú, s akými problémami sa už v súčasnosti boria pacienti i poskytovatelia zdravotnej starostlivosti," konštatovala Spoločnosť Parkinson Slovensko. Pacientska organizácia oslovila aj ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, pričom verí, že ten prehodnotí svoj postoj.